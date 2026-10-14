Album dei calciatori, presentata la Collezione Calciatori 2027

Si è svolta questa mattina, presso la c ornice dell’iliad International Broadcast Centre di Lega Calcio Serie A, la conferenza stampa di presentazione della nuova collezione “Calciatori 2026-2027”. Molti gli ospiti intervenuti: il Presidente di Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli, l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo , l’Amministratore Delegato Panini Ivam Faria e la Direttrice Mercato Italia Collezionabili Panini Martina Limoni. Presenti anche il Presidente AIAC Renzo Ulivieri, il Presidente AIC Umberto Calcagno, oltre a due figure di spicco del panorama calcistico: l’Ambassador di Lega Calcio Serie A, Francesco Totti , e lo special guest Fabrizio Romano . Un'edizione che consolida un legame profondo: l'evento è stato infatti preceduto dall'annuncio del rinnovo pluriennale della partnership tra Lega Calcio Serie A e Panini, a testimoniare una stima e reciproca fiducia che affonda le radici in decenni di successi condivisi insieme. "Siamo estremamente soddisfatti di poter rinnovare la storica collaborazione con Panini, il partner più longevo della Serie A, che ha avuto e continua ad avere il grande merito di unire generazioni diverse nella passione per il nostro calcio. Panini è uno dei ‘love brand’ italiani più conosciuti e amati anche all'estero - ha d ichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. In questi anni siamo partiti da un accordo storico e abbiamo lavorato insieme per proiettarlo sempre più verso il futuro e la crescita, con attività sul campo come il ‘Panini Player Of The Match’ che in ogni partita premia - grazie alle statistiche ufficiali della Serie A - il miglior calciatore della gara e con iniziative in collaborazione con altri partner di Lega. Quella che abbiamo prolungato oggi è una collaborazione che parte dalla tradizione e si innova anno dopo anno, sviluppando idee che sappiamo incontrare i gusti delle nuove generazioni”.

«Siamo particolarmente orgogliosi di rinnovare la nostra partnership con Lega Calcio Serie A, un legame storico che rappresenta molto più di una collaborazione: è la condivisione di una passione che da generazioni accompagna milioni di tifosi e collezionisti» - Ha dichiarato Ivam Faria, Amministratore Delegato Panini -. «Il rinnovo conferma la fiducia reciproca e la volontà di continuare a valorizzare il calcio italiano attraverso progetti capaci di innovare, emozionare e rafforzare il legame tra i tifosi e i loro campioni. Con la collezione Calciatori, Panini continua a celebrare la storia e il presente del nostro calcio, guardando al futuro con lo stesso entusiasmo di sempre». La collezione ufficiale di figurine Panini, giunta alla sua sessantaseiesima edizione, racconta tutto il meglio del calcio italiano. L’album, il cui lancio è previsto per il 20 ottobre 2026, è composto da 589 figurine dedicate alla Serie A Enilive, Serie B e Serie C; oltre alle ormai consolidate, figurine “Calciatori Upgrade” e “Calciatori Celebration”. Tante le novità di un album sempre più intergenerazionale, concepito per unire appassionati di ogni età.

Tra le sezioni più attese spicca la «Time Capsule», interamente dedicata ad alcune leggende del nostro campionato, una vera e propria finestra sul passato per riscoprire i campioni che hanno fatto sognare intere generazioni. Da Maradona a Baresi, da Ronaldo a Pirlo, ogni capsula del tempo Calciatori Panini celebra 20 leggende della Serie A, custodendo le loro iconiche e indimenticabili figurine all’interno di un nuovo sticker da collezione in grado di raccontare un’epoca e riportare in campo le imprese che hanno scritto la storia del calcio italiano. Il futuro del calcio prende invece forma nella sezione «New Wave», dedicata ai giovani talenti delle squadre della Serie A Enilive. Ragazzi cresciuti nei settori giovanili pronti a prendersi la scena: ogni figurina racconta un primo passo, un debutto da custodire che un domani potrebbe trasformarsi in un piccolo tesoro per ogni collezionista. Rookie da scoprire, sogni appena iniziati: oggi sono promesse, domani potrebbero diventare campioni. Non mancano le sorprese per i fanta-allenatori grazie all’introduzione degli «extra stickers»: 40 speciali figurine dedicate ai campioncini più iconici del Fantacalcio.

L'album prevede una doppia pagina in cui poter incollare questi extra stickers e sfruttare le doppie per ricreare il proprio undici ideale. Inoltre, nel corso di due giornate di campionato, le figurine Panini andranno a sostituire nell’app gli iconici campioncini. «Con Calciatori 2026-2027 vogliamo offrire un'esperienza di collezionismo capace di parlare a tutte le generazioni, unendo la nostalgia per i grandi campioni che hanno fatto la storia del calcio italiano all'entusiasmo per i giovani talenti che si stanno affacciando sulla scena» - ha detto Martina Limoni Direttrice Mercato Italia Collezionabili Panini -. «Le novità di questa edizione, dalla sezione Time Capsule dedicata alle leggende del nostro campionato alla New Wave, fino agli extra stickers pensati per gli appassionati di Fantacalcio, raccontano la nostra volontà di innovare nel rispetto di una tradizione che accompagna da oltre 60 anni la passione degli italiani. Il nostro obiettivo è continuare a creare momenti di condivisione, emozioni e ricordi che uniscano genitori, figli e amici attorno a una passione senza tempo».

Il nuovo concorso «Una giornata da Player of the Match» offre un’esperienza unica. Registrando i codici presenti sul retro delle figurine speciali sul sito it.paniniclub.com, si potrà partecipare ogni giorno all’estrazione di fantastici premi. Con l’estrazione finale, inoltre, sarà possibile vivere un’esperienza esclusiva dedicata al Player of the Match, l’ambito premio Panini destinato al migliore in campo di ogni partita; dalla visita privata alla storica fabbrica Panini per il ritiro del premio Player of the Match (il trofeo destinato al migliore in campo), al privilegio di scendere a bordocampo per posizionarlo sull'apposito podio prima del fischio d'inizio, per poi godersi la partita dalle tribune in una vera e propria giornata da protagonista. “La presentazione della nuova Collezione Calciatori è uno degli appuntamenti più attesi e significativi dell’inizio della stagione, perché l’album di figurine rappresenta da decenni una parte integrante della nostra cultura calcistica - ha dichiarato il Presidente di Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli -. Anche quest’anno l’album si arricchisce di importanti novità, come la sezione sui grandi protagonisti che hanno scritto pagine memorabili in Serie A, un modo per custodire la nostra storia e farla scoprire alle nuove generazioni. Panini sa trasformare le figurine in una tradizione senza tempo, un patrimonio di emozioni, ricordi e passioni che si tramanda di genitore in figlio e che continua a unire generazioni diverse nel segno del calcio”. L’album Calciatori 2026–2027 si conferma così l’appuntamento annuale più atteso, capace di riunire generazioni di appassionati e collezionisti in un rito intramontabile che continua a celebrare la storia e la tradizione del calcio italiano.