Como ko in Olanda, Fabregas non fa drammi: "Per noi la Champions è un regalo"

"E' stata la prima trasferta europea nella storia del club e continuiamo a imparare". Cesc Fabregas commenta così la sconfitta del Como sul campo del Feyenoord , gara valevole per la seconda giornata della League Phase di Champions League e chiusa sul punteggio di 3-2 per gli olandesi. "Ho sicuramente sbagliato alcune scelte. Peccato per l'1-1 quando eravamo nel nostro momento migliore. Negli ultimi 30 minuti abbiamo dominato ma penso che la loro vittoria sia meritata", ha continuato il tecnico spagnolo.

Fabregas non fa drammi dopo il ko

Il Como aveva sbloccato il risultato con Diao, costretto poi ad abbandonare il terreno di gioco: "Sentiva che non poteva correre più. Valuteremo come sta e speriamo di averlo cambiato prima che sia tardi. Il modo in cui avevamo scelto di giocare era anche per lui", ha confermato il tecnico spagnolo, che preferisce non fare drammi dopo il ko in Olanda: "La Champions per noi è un regalo della magnifica passata stagione".

Fabregas e il valore della Champions

Un concetto che Fabregas spiega nel dettaglio: "La Champions è la competizione più dura. Alcune volte il livello è più alto in Champions che in un Mondiale. Io sono tranquillo perché per noi è un regalo, una motivazione in più anche per i ragazzi che facevano il debutto da titolari in Europa. Siamo in Champions cinque anni prima rispetto a quanto preventivato".