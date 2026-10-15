Morte Maradona, chieste condanne fino a 15 anni per i sanitari: "Hanno ucciso un mito"

Nuovo capitolo nel processo sulla morte di Diego Armando Maradona , scomparso il 25 novembre 2020. Fernando Burlando, avvocato delle figlie Dalma e Gianinna, ha chiesto condanne a 15, 12 e 10 anni di reclusione per tre dei sanitari imputati, accusandoli di omicidio. A riportarlo è il quotidiano argentino La Nación. Le richieste riguardano il neurochirurgo Leopoldo Luque, la coordinatrice medica della Swiss Medical Nancy Forlini e la psichiatra Agustina Cosachov, coinvolti nell'assistenza sanitaria all'ex fuoriclasse argentino negli ultimi giorni della sua vita.

L'arringa dell'avvocato: "Hanno ucciso un eroe mitologico"

Particolarmente duro l'intervento di Burlando, che ha sottolineato il valore storico del procedimento giudiziario e la responsabilità che ricade su chi sarà chiamato a emettere la sentenza. "Oggi abbiamo un appuntamento epocale con la storia. La decisione che prenderete in questo processo rimarrà senza dubbio impressa nella memoria collettiva di questa e di molte generazioni a venire", ha dichiarato il legale. L'avvocato ha poi rivolto accuse pesantissime agli imputati: "Hanno ucciso un eroe mitologico, un guerriero. Lo hanno fatto in modo vile, approfittando della sua salute fragile".