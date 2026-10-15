Roberto Baggio premiato dall'Ussi nel Columbus Day di New York
Il Divin Codino fa sempre notizia. E si conferma un'icona a livello globale. In occasione del Columbus Day, l'Ussi ha reso omaggio a Roberto Baggio, campione amatissimo anche negli Stati Uniti, con una medaglia celebrativa consegnata dal socio Pino Guglielmo, per lunghi anni a Rai America e oggi in forza alla redazione regionale della Rai in Calabria. Guglielmo ha inoltre consegnato il gagliardetto ufficiale dell'Ussi, nel ricordo degli 80 anni dalla fondazione dell'organizzazione. Il Columbus Day è da sempre un'onda lunga di emozioni per gli italiani e gli italoamericani che scendono in strada sventolando il tricolore. È il legame con un Paese che spesso le nuove generazioni conoscono attraverso i racconti di nonni e bisnonni, una storia fatta di territori, sacrifici e sofferenze, ma anche di successi e orgoglio. Chi vive lontano dall'Italia conosce il valore delle proprie radici e della memoria familiare: fotografie in bianco e nero degli antenati, custodite con cura meticolosa, testimoniano un'appartenenza che attraversa il tempo e le generazioni. Anche quest'anno la manifestazione ha riunito la comunità italiana lungo le strade di New York, in una celebrazione dell'identità e della cultura italiana.
Non solo Roberto Baggio a New York
Erano presenti, tra gli altri, l'attore napoletano Patrizio Rispo, protagonista della soap 'Un posto al sole', seguita anche dagli italiani all'estero e da chi desidera mantenere vivo il rapporto con la lingua italiana; Eugenio Blasio, presidente di Napoletani per il Mondo; Tony Di Piazza, presidente dell'Associazione Culturale Italiana di New York, e Joe Anastasi, responsabile delle pubbliche relazioni dell'associazione.
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