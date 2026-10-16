Vittorie, sconfitte e incoerenze: quando il bello è brutto e il brutto è bello

Non ne abbiamo vinta una in Champions, però ci siamo divertiti un sacco, no? O sbaglio? In un paio di occasioni abbiamo addirittura dato a lungo spettacolo. Siamo stati propositivi - l’aggettivo del momento -, creando tanto, purtroppo in quattro partite abbiamo preso 14 pere, è vero, ma ne abbiamo anche fatte 9: vuoi mettere il gusto di perdere con qualità rispetto a quello di una vittoria striminzita, di tanta difesa, al corto muso insomma? Meglio sbatterlo il muso?

Evviva il dettato guardioliano tanto caro ai social e agli ossessionati, e che importa se il Barcellona aveva Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, Busquets, Dani Alves e il City Haaland, Rodri, Bernardo, Foden, De Bruyne, Semenyo e per fare mercato ha violato oltre un centinaio di norme del FPF. Pep è un allenatore tra i più grandi e vincenti della storia, ha splendide e radicate idee di gioco - me lo ricordò Capello che in quella Roma voleva vincere sempre -; idee che, se sviluppate da giocatori di altissimo valore, si realizzano che è una meraviglia. Dai nuovi e dai mediocri si ottengono invece cose diverse. E delusioni.

Martedì l’Inter di Chivu ha prodotto una serie infinita di occasioni da gol, fallendone la maggioranza (non per colpa di Cris), la sera dopo la Roma è stata imperiale per 82 minuti, ha sovrastato un Real in confusione (Vinicius inquietante, Dumfries e Cucurella avevano mandato a Roma i rispettivi fratelli) ma alla fine ha rovinato tutto. Da ferma. Il tifoso innamorato ha comunque apprezzato. Il tifoso, non i comentatori vecchi e nuovi.

Cosa voglio dire: che, per coerenza, chi propala la prevalenza del gioco sul risultato nel calcio professionistico, o del profitto, oltretutto in stagioni da 60 partite e con soste di 20 giorni, dovrebbe accettare la sconfitta ben giocata e valutare la prestazione in sé. E invece è tutto un... fallimento, il calcio italiano è alla deriva, quando andiamo in Europa ci sfondano e si nota terribilmente la differenza, la sfilza di 4 e 5 in pagella poi...

E poi non è semplice ottenere due vantaggi apparentemente opposti nello stesso momento, soprattutto quando mancano i denari. Ovvero quando tu, Roma, spendi 89 milioni di monte ingaggi, mentre il solo Vinicius da quest’anno ne riceve quasi 50 lordi (24,3 netti). Per non parlare di Mbappé, Haaland e, più in generale, di Liverpool e Barcellona.

Mai ho pensato che una bella sconfitta sia meglio di una brutta vittoria. Perché, grazie al risultato finale, il bello diventa brutto e il brutto diventa bello.

PS 1. Le prodezze in Euroleague del milanista Alphadjo Cisse, trevigiano, 19 anni, mi hanno entusiasmato. Vuoi vedere che stanno tornando a sbocciare fiori nonostante l’assenza di concime e cura del terreno?

PS 2. Con il gol di Rüdiger José Mourinho è arrivato a 500 reti in 188 partite (media 2,65) sulla panchina del Real. Mai nessuno come lui al Madrid. ®riproduzione riservata