Lautaro Martinez e quella signora che lo ringraziò all'aeroporto: "Mi sono commosso"

Una lunga intervista colorata di Albiceleste, tra l'orgoglio per quello che si è fatto, la delusione per quello che poteva essere e non è stato, l'enorme stima per Messi e la certezza che non è ancora finita. Lautaro Martinez racconta le sue emozioni al canale ufficiale dell'Afa con una chiacchierata che risale all'ultima sosta per le nazionali. Si parla della finale persa contro la Spagna e del fastidio, non tanto per il risultato, ma più che altro per le teorie complottiste venute fuori senza un perché. "Ho visto giocatori come Otamendi, Romero e Licha Martinez costretti a uscire dal campo dopo aver dato davvero tutto quello che avevano, ma questo discorso vale anche per Messi, Alvarez, per tutti. Alcuni non riuscivano nemmeno a camminare, eppure continuavano a correre e ce la siamo giocata fino all'ultima azione. Ecco perché quando si tirano fuori certe teorie, è frustrante; è stato evidente che abbiamo dato il massimo. Semplicemente non è andata come speravamo; gli avversari sono stati più bravi e prima o poi doveva succedere", dice Lautaro che la finale non la giocò, ma fu proprio il capitano dell'Inter a decidere, al 92° e con un suo gol, la semifinale con l'Inghilterra, una partita non come le altre, non lo è mai stata per tanti motivi.