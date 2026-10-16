Merino senza filtri: "Fumo e sangue, l'attentato del 2017 ci ha segnato. Ho appreso così della mia convocazione ai Mondiali"

"Ci fu un boato assordante, l’autobus rischiò di ribaltarsi. Mi guardai alle spalle e vidi del sangue sul pavimento. Fumo, urla. Ricordo di essere stato in ospedale più tardi quella notte, in attesa di Marc Bartra , che aveva un profondo taglio al polso. Il giorno dopo, qualcuno mi disse che un enorme frammento di scheggia si era conficcato nel poggiatesta del sedile accanto a Marc . Il mio solito posto. Quell’episodio ci ha segnati tutti". Così Mikel Merino , in un'intervista a The Players' Tribute, parlando dell'attentato dell'11 aprile 2017 mentre era a bordo del pullman del Borussia Dortmund in viaggio verso lo stadio per una partita di Champions League contro il Monaco .

Merino e la corsa contro il tempo per essere ai Mondiali

Il centrocampista dell'Arsenal e della nazionale spagnola ha parlato anche dell'infortunio a un piede rimediato a febbraio 2026: "Mi trovavo in un ufficio del centro di allenamento e indossavo un tutore protettivo. Il medico della squadra e il fisioterapista capo stavano esaminando le immagini una per una. La corsa al titolo era in pieno svolgimento. La Coppa del Mondo era alle porte. Mia moglie era incinta. Tempo di recupero stimato: sei mesi. Ho fatto due conti a mente. Ne mancavano quattro mesi ai Mondiali".

Merino: "Ho appreso della mia convocazione ai Mondiali dalla tv"

Ma alla fine Merino ce l'ha fatta, ha realizzato gol decisivi contro Portogallo e Belgio a coronamento di un percorso iniziato apprendendo con enorme gioia della sua convocazione: "Ho acceso la TV. La federazione aveva realizzato questo video fantastico sul fatto che la nazionale appartiene al popolo, quindi Luis non stava leggendo i nomi. Aveva riservato quell’onore agli eroi quotidiani spagnoli. Ero seduto sul divano e continuavo a ripetere: 'Per favore, per favore, per favore...'. Quando è comparso il mio nome ho abbracciato Lola. Ho baciato Marco. Il mio telefono è stato sommerso dai messaggi. Stavo per andare ai Mondiali. Volevo essere lì, volevo essere importante".

Merino su Spagna-Argentina: "Abbiamo semplicemente giocato"

L'inizio del cammino fino al trionfo, culminato con la vittoria in finale contro l'Argentina di Messi: "Ci siamo dimenticati che si trattava di una finale. Abbiamo semplicemente giocato. Siamo stati così sicuri di noi da sembrare quasi distaccati dalla realtà. Lo ammiro davvero. I giocatori della nazionale spagnola vivono nel loro mondo, dove la pressione è solo chiacchiere e la partita è solo una partita, come se fossero ancora bambini. Questo è il modo migliore di giocare".