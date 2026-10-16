La Tesla prende il volo e supera un tir! Il video da un'altra angolazione è incredibile

“A Tutta Classe”: la Lega Calcio Serie A entra nelle Università e conquista il Senegal

Quest’anno saranno 6 i Tornei organizzati per rendere lo sport sempre più accessibile e promuovere i valori del fair-play e dell’inclusione
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

5 min

Pubblicato il 16.10.2026, 18:08

Serie A

Il calcio della Serie A va oltre i novanta minuti di gara per trasformarsi in uno dei progetti educativi, formativi e sociali più imponenti mai realizzati nel nostro Paese. Con la seconda edizione di “A Tutta Classe”, la Lega Calcio Serie A dà vita a un vero e proprio network sportivo di portata globale, raggiungendo numeri straordinari che coinvolgono migliaia di giovani, dai primi anni delle scuole elementari fino alle aule universitarie, varcando persino i confini nazionali per sbarcare in Africa. L’iniziativa nasce con l'intento di utilizzare lo sport come un potente strumento di crescita e di inclusione, capace di trasmettere sul campo e nella vita quotidiana i valori fondamentali della correttezza, del rispetto delle regole e del lavoro di squadra. Per accompagnare gli studenti in ogni fase del loro percorso formativo, il progetto mette in campo un'architettura imponente guidata da sei grandi competizioni.

Sinistro o destro non fa differenza per Olise: un cecchino in allenamento, il video dal Bayern è virale
Guarda la gallery

L'iniziativa

L'esperienza parte dai più piccoli con la storica Coppa Paolo Mantovani, attiva in oltre duecento scuole primarie tra Liguria e Basso Piemonte, e si espande con una straordinaria dimensione internazionale attraverso il progetto Sénégol. Questa iniziativa porta infatti la Senegol School Cup nelle città senegalesi di Mbour, Malicounda e Saly, trasformandosi in una grande missione umanitaria che coinvolge quasi duecento scuole, oltre millecinquecento classi e più di centoventimila alunni. Man mano che l'età dei partecipanti cresce, il progetto aumenta la sua capillare presenza sul territorio. Il Campionato CSI Ragazzi porta la passione per il pallone a livelli record con l'adesione di oltre tremila trecento scuole medie in tutta Italia. Per gli studenti delle superiori la competizione si sdoppia: da un lato l'Alpha League offre a più di duemila cinquecento liceali l'emozione di calcare terreni di gioco iconici come lo Juventus Training Center e l'Arena Civica di Milano, per poi contendersi il titolo nello storico Stadio Tardini di Parma; dall'altro l'Italian Football Cup allarga ulteriormente i confini raggiungendo altre duecento quaranta scuole in città chiave come Padova, Treviso, Vicenza, Mantova e Ferrara.

Le novità di questa stagione

La grande novità di quest'anno è rappresentata dal definitivo approdo nel mondo accademico con la nascita dell'UniCup, il Campionato Universitario Nazionale di calcio a sette che vede la partecipazione di ben centocinquanta squadre e millecinquecento atenei appartenenti alle città della Serie A Enilive. Questo lungo viaggio sportivo ed educativo vedrà il suo culmine con un'affascinante Final Four ospitata a Napoli, nell'esclusiva cornice dell'America's Cup. L'intera macchina organizzativa viaggia con gli standard e il prestigio del professionismo: la Lega Serie A supporta ciascuna delle sei iniziative fornendo palloni ufficiali Puma, fasce da capitano e i kit "Keep Racism Out", da anni simbolo della lotta ad ogni forma di discriminazione. Ai migliori talenti del torneo vengono inoltre assegnati premi speciali ispirati a quelli consegnati ai campioni del massimo campionato.

Le parole di Simonelli

Queste le dichiarazioni del Presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli: "Con la seconda edizione di ‘A Tutta Classe’ vogliamo compiere un ulteriore passo avanti nel percorso di avvicinamento della Lega Calcio Serie A alle nuove generazioni, accompagnando i ragazzi in un percorso di crescita che dalla scuola si estende all’università e raggiunge anche contesti internazionali. Crediamo che lo sport abbia una responsabilità importante nella formazione dei giovani, insegnando il rispetto delle regole, il valore dell’impegno e la capacità di lavorare insieme. Con il coinvolgimento delle scuole, delle università e dei nostri partner, vogliamo contribuire a rendere questi principi un’esperienza concreta, dentro e fuori dal campo. L’obiettivo è fare in modo che ‘A Tutta Classe’ non sia soltanto un progetto sportivo, ma un percorso di crescita e inclusione capace di lasciare un segno nelle comunità e nella vita dei ragazzi".

 

Tutte le news
Calcio

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS