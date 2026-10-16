“A Tutta Classe”: la Lega Calcio Serie A entra nelle Università e conquista il Senegal

Il calcio della Serie A va oltre i novanta minuti di gara per trasformarsi in uno dei progetti educativi, formativi e sociali più imponenti mai realizzati nel nostro Paese . Con la seconda edizione di “A Tutta Classe”, la Lega Calcio Serie A dà vita a un vero e proprio network sportivo di portata globale, raggiungendo numeri straordinari che coinvolgono migliaia di giovani, dai primi anni delle scuole elementari fino alle aule universitarie, varcando persino i confini nazionali per sbarcare in Africa . L’iniziativa nasce con l'intento di utilizzare lo sport come un potente strumento di crescita e di inclusione, capace di trasmettere sul campo e nella vita quotidiana i valori fondamentali della correttezza, del rispetto delle regole e del lavoro di squadra. Per accompagnare gli studenti in ogni fase del loro percorso formativo, il progetto mette in campo un'architettura imponente guidata da sei grandi competizioni.

L'iniziativa

L'esperienza parte dai più piccoli con la storica Coppa Paolo Mantovani, attiva in oltre duecento scuole primarie tra Liguria e Basso Piemonte, e si espande con una straordinaria dimensione internazionale attraverso il progetto Sénégol. Questa iniziativa porta infatti la Senegol School Cup nelle città senegalesi di Mbour, Malicounda e Saly, trasformandosi in una grande missione umanitaria che coinvolge quasi duecento scuole, oltre millecinquecento classi e più di centoventimila alunni. Man mano che l'età dei partecipanti cresce, il progetto aumenta la sua capillare presenza sul territorio. Il Campionato CSI Ragazzi porta la passione per il pallone a livelli record con l'adesione di oltre tremila trecento scuole medie in tutta Italia. Per gli studenti delle superiori la competizione si sdoppia: da un lato l'Alpha League offre a più di duemila cinquecento liceali l'emozione di calcare terreni di gioco iconici come lo Juventus Training Center e l'Arena Civica di Milano, per poi contendersi il titolo nello storico Stadio Tardini di Parma; dall'altro l'Italian Football Cup allarga ulteriormente i confini raggiungendo altre duecento quaranta scuole in città chiave come Padova, Treviso, Vicenza, Mantova e Ferrara.

Le novità di questa stagione

La grande novità di quest'anno è rappresentata dal definitivo approdo nel mondo accademico con la nascita dell'UniCup, il Campionato Universitario Nazionale di calcio a sette che vede la partecipazione di ben centocinquanta squadre e millecinquecento atenei appartenenti alle città della Serie A Enilive. Questo lungo viaggio sportivo ed educativo vedrà il suo culmine con un'affascinante Final Four ospitata a Napoli, nell'esclusiva cornice dell'America's Cup. L'intera macchina organizzativa viaggia con gli standard e il prestigio del professionismo: la Lega Serie A supporta ciascuna delle sei iniziative fornendo palloni ufficiali Puma, fasce da capitano e i kit "Keep Racism Out", da anni simbolo della lotta ad ogni forma di discriminazione. Ai migliori talenti del torneo vengono inoltre assegnati premi speciali ispirati a quelli consegnati ai campioni del massimo campionato.

Le parole di Simonelli

Queste le dichiarazioni del Presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli: "Con la seconda edizione di ‘A Tutta Classe’ vogliamo compiere un ulteriore passo avanti nel percorso di avvicinamento della Lega Calcio Serie A alle nuove generazioni, accompagnando i ragazzi in un percorso di crescita che dalla scuola si estende all’università e raggiunge anche contesti internazionali. Crediamo che lo sport abbia una responsabilità importante nella formazione dei giovani, insegnando il rispetto delle regole, il valore dell’impegno e la capacità di lavorare insieme. Con il coinvolgimento delle scuole, delle università e dei nostri partner, vogliamo contribuire a rendere questi principi un’esperienza concreta, dentro e fuori dal campo. L’obiettivo è fare in modo che ‘A Tutta Classe’ non sia soltanto un progetto sportivo, ma un percorso di crescita e inclusione capace di lasciare un segno nelle comunità e nella vita dei ragazzi".