Inaugurata a Paderno Dugnano la prima FIFA Arena in Italia

A Paderno Dugnano, in provincia di Milano, presso il centro sportivo della Vigor Milano ASD, è stata inaugurata la prima FIFA Arena in Italia . Il centro sportivo è situato nell'area di proprietà dell'Oratorio Cardinale Colombo, facente parte della Comunità Pastorale “San Giovanni Paolo II”.

Il programma FIFA Arena è un’iniziativa globale della FIFA volta a fornire infrastrutture calcistiche sicure, inclusive e di alta qualità per i bambini e le comunità di tutto il mondo.

L'obiettivo è realizzare almeno 1.000 nuovi mini-campi a livello globale entro il Congresso del 2031. Il progetto è stato avviato a metà del 2025.

Il sistema standard FIFA Arena è costituito da un mini-campo in erba sintetica con sottofondo ammortizzante, pannelli di rimbalzo, recinzione, porte e attrezzature di supporto.

Più che un semplice campo da calcio, la FIFA Arena funge da piattaforma per l’impatto sociale e lo sviluppo dei bambini.

Il programma è rivolto principalmente ai bambini di età compresa tra i 4 e i 14 anni nelle scuole e nelle comunità locali.

Il programma mira a collaborare strettamente con varie divisioni e iniziative della FIFA, tra cui lo sviluppo del calcio femminile della FIFA, il Programma di Sviluppo dei Talenti della FIFA, il programma “FIFA Football for Schools” e altri programmi, per offrire attività educative, formazione sulle competenze di vita, sensibilizzazione sulla tutela dei minori, iniziative per la salute e opportunità di calcio inclusivo per bambini e giovani.

Recenti traguardi raggiunti da FIFA Arena

27 settembre 2026: il Presidente della FIFA ha inaugurato i mini-campi a Saint Kitts e Nevis.

25 settembre 2026: sono stati inaugurati due mini-campi in Cisgiordania, realizzati in collaborazione con la Federcalcio palestinese e il Dipartimento federale svizzero degli affari esteri. L’inaugurazione ha concluso il torneo comunitario di cinque giorni “Unite For Peace: Kids’ Cup”, che ha riunito 14 squadre palestinesi e fino a 160 ragazzi e ragazze, con inizio in occasione della Giornata internazionale della pace (21 settembre).

Agosto 2026: Inaugurati dei mini-campi in Bolivia, tra cui quello più alto del mondo a 3.800 m sul livello del mare a Munaypata, La Paz.

Giugno 2026: è stato installato il primo dei 26 mini-campi in tutta New York in vista della Coppa del Mondo FIFA 2026. L’iniziativa ha offerto la possibilità di giocare gratuitamente a oltre 5.000 bambini in tutti e cinque i distretti.

14 marzo 2026: inaugurazione della FIFA Arena nelle Figi. Ne beneficeranno circa 3.600 ragazze e ragazzi provenienti da 14 scuole. Ciò significa che il progetto è in corso in tutte e sei le confederazioni.