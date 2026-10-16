Anche i cartellini diventano digitali: la storica introduzione in Uruguay, ecco com'è andata

Una novità assoluta nel mondo del calcio è andata in scena durante Nacional-Rentistas , partita valida per la Copa AUF Uruguay . Per la prima volta, l’arbitro Eduardo Varela ha utilizzato un cartellino interamente digitale per ammonire un calciatore , introducendo una soluzione tecnologica destinata a far discutere.

Arrivano i cartellini digitali in Uruguay

L’episodio si è verificato al 12’ del primo tempo, quando il centrocampista Juan Pablo Plada è stato sanzionato per un fallo di gioco. Invece del tradizionale cartoncino giallo, il direttore di gara ha estratto un dispositivo elettronico, il cui schermo si è illuminato completamente di giallo sul lato rivolto verso il campo, rendendo visibile l’ammonizione a giocatori e spettatori. Sul retro, invece, è presente un’interfaccia che consente all’arbitro di gestire le informazioni relative al provvedimento disciplinare. Il nuovo strumento punta a rendere più immediata la registrazione delle sanzioni direttamente sul terreno di gioco, permettendo di raccogliere i dati e trasmetterli in tempo reale ai sistemi digitali della federazione. Un ulteriore passo verso la digitalizzazione delle procedure arbitrali, con l’obiettivo di semplificare la gestione delle partite.

Le reazioni alle novità

La sperimentazione, tuttavia, non ha convinto tutti. Dagli spalti sono arrivate diverse critiche legate soprattutto alla visibilità del dispositivo: secondo alcuni spettatori, lo schermo luminoso è risultato meno immediato da distinguere rispetto al classico cartellino in cartoncino. Il debutto del cartellino digitale ha così aperto un nuovo confronto sull’utilizzo della tecnologia nel calcio. Resta da capire se questa soluzione riuscirà a trovare spazio stabilmente nelle competizioni ufficiali o se le perplessità emerse durante la partita porteranno a ulteriori modifiche.