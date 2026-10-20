Dani Alves e l'apparizione a sorpresa: "Sono venuto ad annunciare Cristo"
Le immagini dell'apparizione a sorpresa di Dani Alves nella città di Salta, in Argentina, sono diventate virali nel giro di pochi minuti sul web. Il pastore brasiliano, con un glorioso passato da calciatore con le maglie di Barcellona e Juventus, ha partecipato a un discorso motivazionale destinato ai giocatori protagonisti di una partita di beneficenza al Complesso Nicolás Vitale tra Auri FC e UNL. "Sono venuto ad annunciare Cristo a tutta l'Argentina", parola di Dani Alves.
Dani Alves, apparizione a sorpresa in Argentina: "Il calcio non salva nessuno. Messi? Non lo hanno trattato come meritava"
"Anche se è un paese pazzo per il calcio, credo sia ora di cambiare rotta, perché il calcio non salva nessuno - ha subito sottolineato Dani Alves all'inizio del suo discorso -. Siamo venuti ad annunciare Cristo al popolo argentino. La nostra missione non è negoziabile". L'ex Barcellona, intervistato anche dai giornalisti presenti, ha poi parlato anche di Lionel Messi, suo ex compagno in maglia blaugrana, reduce dal ritiro dalla Nazionale: "Messi è stato un grande rappresentante, anche se l'Argentina non lo ha trattato come meritava. Ha dovuto guadagnarsi il rispetto. Meglio io o Jordi Alba con Messi? Sceglierei Jordi Alba e Messi perché sono miei amici. Sarò sempre dalla parte dei miei amici . La mia migliore coppia d'attacco è con Cristo".
Dani Alves ai giovani: "Benedico le vostre vite e i vostri sogni"
Da pastore evangelico, Dani Alves ha poi continuato a rivolgersi ai giovani giocatori argentini: "Questo è il destino che Dio ha scelto per noi, e così è stato. Ecco perché sono qui, perché questo era il luogo in cui Dio voleva che ci riunissimo e condividessimo questo momento. Quindi vorrei cogliere l'occasione per benedire le vostre vite e i vostri sogni. E a voi, giovani, dico anche: che Dio benedica i vostri sogni, che possiate andare avanti con il cuore pieno di speranza e che possiate raggiungere i vostri obiettivi. Spero che diventiate una squadra ancora migliore di quella che siamo oggi".
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