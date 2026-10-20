Dani Alves e l'apparizione a sorpresa: "Sono venuto ad annunciare Cristo"

Le immagini dell'apparizione a sorpresa di Dani Alves nella città di Salta , in Argentina, sono diventate virali nel giro di pochi minuti sul web. Il pastore brasiliano, con un glorioso passato da calciatore con le maglie di Barcellona e Juventus, ha partecipato a un discorso motivazionale destinato ai giocatori protagonisti di una partita di beneficenza al Complesso Nicolás Vitale tra Auri FC e UNL. "Sono venuto ad annunciare Cristo a tutta l'Argentina", parola di Dani Alves.

Dani Alves, apparizione a sorpresa in Argentina: "Il calcio non salva nessuno. Messi? Non lo hanno trattato come meritava"

"Anche se è un paese pazzo per il calcio, credo sia ora di cambiare rotta, perché il calcio non salva nessuno - ha subito sottolineato Dani Alves all'inizio del suo discorso -. Siamo venuti ad annunciare Cristo al popolo argentino. La nostra missione non è negoziabile". L'ex Barcellona, intervistato anche dai giornalisti presenti, ha poi parlato anche di Lionel Messi, suo ex compagno in maglia blaugrana, reduce dal ritiro dalla Nazionale: "Messi è stato un grande rappresentante, anche se l'Argentina non lo ha trattato come meritava. Ha dovuto guadagnarsi il rispetto. Meglio io o Jordi Alba con Messi? Sceglierei Jordi Alba e Messi perché sono miei amici. Sarò sempre dalla parte dei miei amici . La mia migliore coppia d'attacco è con Cristo".

Dani Alves ai giovani: "Benedico le vostre vite e i vostri sogni"

Da pastore evangelico, Dani Alves ha poi continuato a rivolgersi ai giovani giocatori argentini: "Questo è il destino che Dio ha scelto per noi, e così è stato. Ecco perché sono qui, perché questo era il luogo in cui Dio voleva che ci riunissimo e condividessimo questo momento. Quindi vorrei cogliere l'occasione per benedire le vostre vite e i vostri sogni. E a voi, giovani, dico anche: che Dio benedica i vostri sogni, che possiate andare avanti con il cuore pieno di speranza e che possiate raggiungere i vostri obiettivi. Spero che diventiate una squadra ancora migliore di quella che siamo oggi".