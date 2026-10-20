Ronaldo, la multa ridicola del Portogallo fa discutere tutti: "È lo 0,00012% del suo stipendio!"

Portogallo, sanzione per Cristiano Ronaldo

L'ultima tappa della vicenda, dopo la lettera pubblicata nei giorni scorsi sui social da CR7 per chiedere scusa a compagni e tifosi, a fare rumore è stata la sanzione inflitta dalla federcalcio lusitana al 41enne ex attaccante di Manchester United, Real Madrid e Juventus, oggi protagonista nella Saudi Pro League con la maglia dell'Al-Nassr: una sospensione di 30 giorni e una multa di 255 euro.