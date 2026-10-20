Cristiano Ronaldo svela sui social la verità e apre al ritorno con il Portogallo

Ronaldo, la multa ridicola del Portogallo fa discutere tutti: "È lo 0,00012% del suo stipendio!"

Non si placano le polemiche a tre settimane di distanza dal caso scoppiato con la rottura tra il capitano e il ct Jorge Jesus: i dettagli
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Pubblicato il 20.10.2026, 12:59

Cristiano RonaldoPortogalloJorge JesusNations League

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A tre settimane circa dall'abbandono del ritiro del Portogallo da parte di Cristiano Ronaldo, entrato in rotta di collisione con il ct Jorge Jesus durante la sosta per gli impegni delle nazionali europee in Nations League, il 'caso' fa ancora discutere e non solo in Portogallo.

 

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Portogallo, sanzione per Cristiano Ronaldo

L'ultima tappa della vicenda, dopo la lettera pubblicata nei giorni scorsi sui social da CR7 per chiedere scusa a compagni e tifosi, a fare rumore è stata la sanzione inflitta dalla federcalcio lusitana al 41enne ex attaccante di Manchester United, Real Madrid e Juventus, oggi protagonista nella Saudi Pro League con la maglia dell'Al-Nassr: una sospensione di 30 giorni e una multa di 255 euro.

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