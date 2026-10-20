La Turchia ha scelto il successore di Montella: chi è il nuovo allenatore

La Turchia volta pagina per il post Montella e lo fa puntando su un simbolo del calcio di casa. Sergen Yalçin è il nuovo commissario tecnico della nazionale: lo ha annunciato la Federcalcio turca, che ha affidato al 53enne la panchina lasciata vacante da Vincenzo Montella , legandolo alla federazione con un contratto di quattro anni.

Chi è Sergen Yalçin, il successore di Montella

Per ripartire, la federazione si affida a un uomo che il calcio turco lo conosce in ogni sua sfumatura. Da calciatore Yalçin è stato l’unico ad aver indossato le maglie di tutte e quattro le grandi del Paese: Besiktas, Fenerbahçe, Galatasaray e Trabzonspor. Da allenatore ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Besiktas. Poi un lungo giro delle panchine di Süper Lig: Gaziantepspor (in due occasioni), Sivasspor, Kayserispor, Eskisehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Besiktas (due volte) e Antalyaspor. Il punto più alto della sua carriera in panchina resta la stagione 2020/21, quando ha guidato il Besiktas alla doppietta campionato-Coppa di Turchia. Un traguardo che lo ha reso il primo nella storia del club bianconero a vincere la Süper Lig sia da giocatore sia da allenatore.

L'addio di Montella

La scelta arriva a una settimana e mezza dal divorzio con Montella, travolto da un avvio di Nations League da incubo. Il Gruppo A1 si è aperto con quattro sconfitte in altrettante partite, contro Francia, Italia, Belgio e ancora Italia: l’ultima, al Dall’Ara, è stata decisiva per l'esonero. Un finale amaro per il tecnico che aveva riportato la Turchia ai Mondiali dopo 24 anni di attesa, salvo poi uscire già nella fase a gironi. Il suo bilancio sulla panchina della nazionale si chiude con 21 vittorie, 5 pareggi e 14 sconfitte in 40 partite.