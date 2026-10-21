Cristiano Ronaldo in testa per il Pallone d'oro di tutti i tempi, ma scoppia il caso: voti a pagamento e non è un vero trofeo!

Cristiano Ronaldo in testa per essere eletto come il Pallone d'Oro di tutti i tempi , ma scoppia il caso : voti a pagamento e non è un vero trofeo . Cosa è successo? Alcuni fan di CR7 hanno creduto che il cosiddetto BOAT ( Best of All Time ) fosse un premio a tutti gli effetti. Hanno così avviato una campagna di massa per comprare voti. Si tratta, però, in realtà, solo di un sondaggio promozionale lanciato sul sito ufficiale del Pallone d'Oro (ballondor.com) per partecipare all'estrazione di un biglietto per assistere alla cerimonia durante la quale sarà assegnato il Pallone d’Oro 2027 .

La precisazione sul sito ufficiale del Pallone d'Oro: "Non è un trofeo ufficiale"

Proprio sul sito ufficiale del Pallone d'Oro viene sottolineato in maniera chiara che non si tratta di un trofeo ufficiale: "Molti di voi hanno già partecipato al voto pubblico per scegliere il miglior Pallone d'Oro di sempre (BOAT), un'iniziativa promossa dai fan che ha suscitato un enorme entusiasmo globale, con innumerevoli voti provenienti da tutto il mondo! Si prega di notare che si tratta di una votazione pubblica per celebrare la passione dei fan, non di un trofeo ufficiale. I risultati finali di questa votazione saranno rivelati il ​​28 ottobre sulla piattaforma ballondor.com. A oggi, un favorito spicca nettamente nel sondaggio globale: Cristiano Ronaldo 2008. Ma la corsa non è ancora finita. Si può ancora votare fino a martedì 27 ottobre!".

Cristiano Ronaldo nel 2008 è al momento il Pallone d'Oro più votato: "75% dei voti"

Ulteriori dettagli sul sondaggio confermano che: "al momento, il Pallone d'Oro vinto da Cristiano Ronaldo nel 2008 è in testa al sondaggio con il 75% dei voti. Quell'anno, la stella portoghese fece incetta di premi: Premier League, Champions League con il Manchester United, Scarpa d'Oro europea e 42 gol in tutte le competizioni. Per la maggior parte dei tifosi che hanno votato, questo è il Pallone d'Oro più prestigioso della storia. Il Pallone d'Oro 2012 di Lionel Messi si piazza al secondo posto con il 9% dei voti. Quell'anno l'argentino segnò 91 gol nell'arco dell'anno solare, un record che resiste ancora oggi. Tuttavia, il distacco dal Pallone d'Oro vinto da Ronaldo nel 2008 rimane considerevole. Il podio è completato da un altro Pallone d'Oro di Cristiano Ronaldo , quello del 2017, con il 6% dei voti. In altre parole, due dei primi tre posti vanno al giocatore portoghese".

Pallone d'Oro di tutti i tempi: i campioni a oggi fuori dal podio

Nel sondaggio: "Gli altri campioni in lizza – Ronaldo Nazário, van Basten, Platini, Cruyff, Keegan, Beckenbauer e Di Stéfano – restano molto indietro, con appena lo 0,4% dei voti complessivamente. Le votazioni sono ancora aperte e i risultati potrebbero ancora cambiare", viene aggiunto e concluso nel comunicato sul sito ufficiale del Pallone d'Oro.