Bonucci elogia Bastoni: "L'ho aiutato quando siamo ripartiti con la Nazionale. I momenti difficili..."

Bonucci elogia Bastoni: "Quello che si avvicina di più a me. Gioco da dietro? Io pioniere"

Così Leonardo Bonucci sul suo "omologo" Alessandro Bastoni, che nella difesa a tre disegnata dall'Inter gioca sul centrosinistra, complice il suo ottimo mancino in fase di impostazione: "Credo che Bastoni sia quello che si avvicina di più, per caratteristiche, a quello che ero io. Ai tempi, quando provavo quelle che erano le mie caratteristiche in campo e non mi riuscivano, era difficile tenere tutto sulle spalle. Adesso, il calcio fortunatamente si è evoluto, quindi vediamo tanto gioco da dietro e mi piace l'idea di pensare di essere un pioniere in questo. Giocare da centrocampista in questo mi ha aiutato ad aprire la visione del campo e le letture durante la partita. Quello che si avvicina di più a me, aspettando i giovani che stanno crescendo, è Bastoni".

Bastoni e il rosso in Bosnia-Italia, Bonucci: "Tutti passiamo attraverso momenti difficili, oggi lo trovo maturato"

Bonucci, parlando ancora di Bastoni, ha poi aggiunto: "Tutti noi passiamo attraverso momenti difficili, oggi trovo un Bastoni maturato a livello di leadership e comunicazione, sul campo e nelle prestazioni. Poi è normale ci stanno i momenti difficili, purtroppo lo abbiamo vissuto insieme - ha detto l'ex Juve, facendo riferimento all'espulsione di Zenica e alla mancata qualificazione ai Mondiali 2026 -. Ma dico sempre una cosa ai ragazzi: se hai un sogno o un obiettivo, fissati su quello e non ascoltare quello che ti gira intorno, perché poi diventa una pesantezza che difficilmente uno è in grado di gestire. Poi c'è stata l'estate, nel caso di Alessandro, il fatto di non aver giocato la prima partita con il Belgio, quando siamo ripartiti con la Nazionale, lo ha aiutato. Lo ha un po' sgonfiato delle pressioni che aveva".