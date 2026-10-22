Bonucci e la confessione sul litigio con la moglie dopo la disfatta dell'Italia: "Ero troppo nervoso..."

LISSONE (Monza) - A un lottatore come lui è andata decisamente per traverso l'ultima eliminazione dal Mondiale della nostra nazionale di calcio, nel marzo scorso contro la Bosnia. Leonardo Bonucci l'ha raccontato nel corso di un evento organizzato dalla Lega Serie A con Iliad nella Sala Var di Lissone: "È stato difficile, ho anche litigato con mia moglie . Quando sono tornato dalla Bosnia non volevo vedere nessuno per 2-3 giorni, né i miei figli né mia moglie. Ho chiesto loro gentilmente di andare in montagna e lasciarmi da solo a casa. Avevo un nervoso troppo grande perché c’erano tutte le possibilità e avevamo fatto tutto quello che dovevamo fare, poi il calcio è strano: ci sono gli episodi che cambiano le partite e anche le stagioni".

Il ricordo di Bonucci

Bonucci continua il suo ricordo: "È stata dura. Mi viene ancora un po’ di magone, perché per tutti, per il presidente, per il mister e per tutto il movimento era un obiettivo da centrare. Però adesso stiamo iniziando qualcosa di nuovo e di diverso, quindi quel magone, quel pensiero e quella tristezza si stanno addormentando nell’attesa di tornare a rivivere quelle notti e quelle partite che per l’Italia erano normali e che ora sono diventate più difficili da vivere. Ci piace pensare che al prossimo Mondiale ci saremo. Mancini è il numero uno nel porsi un obiettivo e nel regalare positività all'ambiente".