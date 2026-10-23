A cosa servono i due bottoni colorati del Var? E perché vengono chiuse le porte? Tutte le risposte (pure quelle scorrette) direttamente da Lissone

INVIATA A LISSONE - Tutto serio, tutto importante, tutto calcolato nei minimi dettagli. Ma, per una volta, tutto aperto: ai cronisti e pure agli influencer perché, in fondo, il mondo va così. Iliad presenta a Lissone la nuova edizione del concorso "Vinci lo stadio" e da partner della Lega Serie A regala l'opportunità di fare un inedito tour negli uffici. Il Var, naturalmente, è il fiore all'occhiello di una struttura che guarda al futuro, ai social (50 milioni di follower, tutti reali, nessuno comprato) ma, al tempo stesso, si scontra anche con la tradizione perché, in fondo, va bene la tecnologia ma il calcio, si sa, è il più popolare tra i romanzi popolari. E, allora, come si coniugano innovazione, trasparenza e tradizione? Come si coniuga il racconto dell'ambassador Bonucci che, tra i mille aneddoti di una carriera ricca di successi, sceglie un ex compagno, ora allenatore, che si butta su un tavolo dopo la vittoria dell'Europeo? Era De Rossi, per la cronaca. Come si coniuga l'interessante racconto di Lega Serie A su sponsor e tecnologie con (sempre Bonucci dixit) l'immagine di lui devastato dopo la Bosnia c he discute con la moglie e chiede alla famiglia di essere lasciato solo a leccarsi le ferite? Non è semplice, ma una mattinata trascorsa a "Casa Var" apre molte porte. Con o senza bussare, verrebbe da dire, ma questa è un'altra storia.

Perché il Var non è un open space

Quella che Iliad e Lega Serie A mettono a disposizione racconta di un centro all'avanguardia nel mondo, di una sala che non è un open space per una volontà ben precisa: evitare che, durante le partite, tutti possano entrare, disturbare, parlare. E, quindi: gli arbitri arrivano, si spogliano (c'è lo spogliatoio con armadietti), indossano divisa e cuffie e iniziano a lavorare. C'è la sala grande con tanti schermi. E ci sono sale più piccole con le singole partite. Tutto a prova di tecnologia: "Iliad è arrivato in Italia nel 2018 e oggi può già vantare 13 milioni di utenti - spiega Anna Sanfilippo, Chief Marketing Officer -. Per noi la valorizzazione delle passioni dei nostri clienti è fondamentale e questa partnership, considerando la popolarità di uno sport come il calcio, ci consente di creare un legame sempre più intenso con loro”. Il concorso, in particolare, permette ai clienti Iliad di vedere allo stadio la loro squadra del cuore, o di accedere a “super premi” come la partecipazione alle gare di Supercoppa o alla finale di Coppa Italia.

Tornando al Var, durante il week end arrivano circa 500 segnali di cui 4 a disposizione del varista. L'orientamento, confermato anche dal designatore Orsato, è quello di far sì che ci siano due squadre paritetiche: varisti a Lissone e arbitri veri e propri in campo. Quando iniziano le partite le porte si chiudono e non può entrare nessuno. Il Var ha a disposizione tutte le telecamere per controllare ogni cosa, ce ne sono pure alcune cinematografiche per garantire l'eccelleza del sistema. Sistema che, va detto, è studiato e copiato in buona parte del mondo. L’iliad International Broadcast Centre (IBC) si trova a Lissone, in provincia di Monza e Brianza ed è stato inaugurato nel 2001, in piena pandemia. Per una singola partita vengono gestiti circa 25 segnali video, che raggiungono Lissone attraverso collegamenti in fibra ottica e vengono smistati verso le postazioni interessate. La chiave, come detto prima, sta nel fatto che il Var ha a disposizione, in ognuna delle 8 sale, tutte le immagini della partita e non solo quelle che decide il regista, e quindi sono a disposizione di chi sta a casa. E quindi no, niente dietrologie.