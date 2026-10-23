Immobile a Torre Annunziata sotto i pali della macchina processionale della Madonna della Neve

Tra fede, tradizione ed emozione, Ciro Immobile ha preso parte ai festeggiamenti dedicati alla Madonna della Neve, chiusi dalla solenne processione della Vergine Bruna, il cui quadro, collocato sul tradizionale trono, viene portato a spalla dai pescatori lungo le strade cittadine. Tra coloro che camminavano sotto i pali della macchina processionale, è spuntato anche l'ex capitano della Lazio, che si è recentemente ritirato dal calcio giocato. Sorrisi e stupore tra i suoi concittadini, che hanno apprezzato particolarmente il gesto del ragazzo cresciuto nelle giovanili della Juventus. Più tempo per sé e per la famiglia, in attesa dei nuovi impegni della Nazionale U16, di cui è diventato capo delegazione. La nuova vita di Ciro Immobile.