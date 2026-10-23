Immobile torna a Torre Annunziata per celebrare la Madonna della Neve accanto ai pescatori. E le immagini sono virali
Ciro Immobile protagonista nella sua Torre Annunziata. Nella giornata di ieri, c'era anche l'ex attaccante della Lazio e della Nazionale a celebrare la Madonna della Neve insieme ai pescatori locali. Una cerimonia solenne, particolarmente sentita dalla comunità torrese, che ha visto impegnato anche il neo capo delegazione dell'Italia Under 16.
Immobile a Torre Annunziata sotto i pali della macchina processionale della Madonna della Neve
Tra fede, tradizione ed emozione, Ciro Immobile ha preso parte ai festeggiamenti dedicati alla Madonna della Neve, chiusi dalla solenne processione della Vergine Bruna, il cui quadro, collocato sul tradizionale trono, viene portato a spalla dai pescatori lungo le strade cittadine. Tra coloro che camminavano sotto i pali della macchina processionale, è spuntato anche l'ex capitano della Lazio, che si è recentemente ritirato dal calcio giocato. Sorrisi e stupore tra i suoi concittadini, che hanno apprezzato particolarmente il gesto del ragazzo cresciuto nelle giovanili della Juventus. Più tempo per sé e per la famiglia, in attesa dei nuovi impegni della Nazionale U16, di cui è diventato capo delegazione. La nuova vita di Ciro Immobile.
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