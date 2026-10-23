Pallone d'oro 2026 in tv, la cerimonia di Londra in diretta gratuita su Dazn: data e orario

Sale l'attesa per conosce il successore dell'attaccante francese Ousmane Dembélé (Psg) e l'erede della centrocampista spagnola Aitana Bonmatí (Barcellona), che hanno trionfato nella passata edizione del Pallone d'Oro . Per la prima volta nella sua storia, la cerimonia lascia Parigi e approda a Londra , in omaggio a Stanley Matthews, leggenda del calcio inglese e primo vincitore del riconoscimento nel 1956. A condurre la serata della 70ª edizione lunedì prossimo (26 ottobre) saranno l'ex attaccante francese Thierry Henry (secondo classificato al Pallone d’Oro 2003) e la giornalista e conduttrice britannica Kate Scott.

Pallone d'Oro 2026, Kane e Yamal i favoriti

Tra i favoriti per il Pallone d'oro 2026 ci sono Harry Kane e Lamine Yamal. L’attaccante inglese arriva da una stagione da protagonista con il Bayern Monaco, coronata dalla conquista della Bundesliga, mentre il giovane talento del Barcellona ha confermato la propria ascesa nel calcio mondiale, contribuendo alla vittoria spagnola del Mondiale e conquistando la Liga con i blaugrana. Tra i principali candidati figura poi anche quest’anno Kylian Mbappé, insieme a Fabián Ruiz, forte di una stagione impreziosita dai successi in Champions League, nel campionato francese e al Mondiale. I riflettori saranno puntati ovviamente anche su Lionel Messi, che dopo aver guidato l’Argentina fino alla finale mondiale e salutato la Selección, torna tra i candidati al riconoscimento di cui detiene il record assoluto di vittorie, con otto Palloni d’oro in bacheca. A completare il quadro dei nomi più attesi anche Rodri, vincitore dell’edizione 2024 e premiato come miglior giocatore dell’ultima Coppa del Mondo.

La cerimonia in diretta su Dazn: data e orario

Per accompagnare i tifosi in uno degli spettacoli più attesi della stagione, lunedì (26 ottobre) Dazn proporrà una copertura speciale dedicata alla cerimonia. Dalle ore 20 alle 21, spazio a un’ora di pre-cerimonia con Alessio De Giuseppe, in collegamento in diretta da Londra, per raccontare l’atmosfera e le attese della serata. La programmazione proseguirà con la cerimonia di premiazione e, a seguire, con il post-cerimonia condotto da Federica Zille, che commenterà i verdetti e ripercorrerà i momenti più significativi della serata insieme ad Andrea Marinozzi, Valon Behrami e Michele Dalai, SVP Content di DAZN Italia.