"Malen prezioso, Svilar top ma non ancora tra i primi 5 d'Europa": Stekelenburg tra la Roma di ieri e quella di oggi

Il calcio olandese è una questione di talento, personalità e identità. Maarten Stekelenburg l o conosce da vicino: lo ha vissuto da portiere, indossando la maglia dell’Olanda nei grandi appuntamenti internazionali e attraversando esperienze che lo hanno portato anche in Italia, alla Roma. Oggi il suo sguardo si posa su due connazionali che, per caratteristiche e percorsi, raccontano modi diversi di lasciare il segno : Marten de Roon , simbolo dell’ Atalanta prima e ora della Roma con il suo equilibrio, e Donyell Malen . Due profili differenti, due interpretazioni del gioco, un’unica scuola calcistica alle spalle.

«Seguo tutti i miei ex club anche se non sono un tipo che sta a casa a vedere il calcio, devo dire che ho tante cose da fare. Ma de Roon e Malen sono perfetti per la Roma, Donny in particolare ha trovato la sua dimensione ideale».

Stekelenburg, reduce dalla tappa di Amsterdam dell’EA7 World Legends Padel Tour, si lascia andare anche a una riflessione: «Malen è molto veloce e gioca sempre sul filo del fuorigioco. E devo dire che appena ho saputo che sarebbe andato alla Roma l’ho immaginato con gli assist di Dybala e ho pensato che sarebbero potuti essere una bella coppia. Spero continui così come sta facendo ora, è preziosissimo per la Roma».

Paulo ora non c’è, così come Svilar: quanto pesa in una squadra l’assenza del portiere titolare?

«Mile sta facendo molto bene, non conosco così tanto Gollini ma penso che possa sostituirlo in questo periodo».



Svilar è tra i primi cinque d’Europa?

«Se dovessi inserirlo tra i primi cinque... no, non ancora. Dopotutto ci sono Courtois, Neuer e altri. Ma è un ragazzo giovane e sta facendo un ottimo lavoro. Deve solo continuare a crescere».



Tra un mese la Roma affronterà il Psg di Luis Enrique: si capiva che era già un top quindici anni fa ai tempi della Roma?

«Ha vinto la Champions League a Parigi due volte di fila: basta questo, no? Sono davvero molto felice per lui. Si vedeva già che era un bravo allenatore quando eravamo insieme alla Roma. Purtroppo le cose non sono andate come avremmo voluto, ma si capiva comunque che era un ottimo tecnico».



E una persona speciale secondo tutti quelli che lo conoscono.

«Per il modo in cui parla di calcio, per la tattica, per come tratta i giocatori, ti entra dentro. E poi è stato anche un ottimo giocatore, ai massimi livelli. Quindi sa bene come funziona il mondo del calcio. È stato proprio lui a portarmi a Roma, perciò gli sarò sempre grato».



La chiamava ogni giorno per convincerla a dire sì.

«Non so se proprio tutti i giorni, mi cercavano anche i dirigenti, però ricordo belle chiacchierate, interessanti. Si parlava di calcio ma anche di tanto altro. E da quelle chiamate avevo la percezione di avere a che fare con qualcuno di speciale».



Un giudizio su Champions e Serie A?

«Come dicevo prima, vedo poco calcio. Qualche partita con i ragazzi, l’Ajax in casa ogni volta che posso… Non ho visto neppure Roma-Real. Credetemi, ho una vita piena di cose».



Tra cui il padel: è l’ennesimo ex calciatore conquistato da questo sport.

«Dopo la carriera da calciatore, vuoi comunque mantenerti in forma. Siamo tutti competitivi, siamo tutti ex giocatori e cerchiamo un'attività da portare avanti dopo il calcio. È uno sport che crea dipendenza, è competizione pura. E poi, in tornei come questo, ritrovi vecchi colleghi, vecchi amici, giocatori contro cui hai giocato o con cui hai condiviso il campo. È sempre un piacere. E adesso ci aspetta la tappa di Dubai».



Quanto gioca?

«Due o tre volte a settimana. Cerco di essere continuo».



Al contrario del calcio.

«Ma no, non sono ossessionato. Ma se sono nel posto giusto al momento giusto una partita la guardo sempre con piacere. Se poi ci sono in campo o miei connazionali come Malen e de Roon oppure una mia ex squadra sono ancora più interessato».