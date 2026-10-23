Conte non ci sta e risponde alle indiscrezioni: "Il mio carattere forte e le richieste economiche? Ho letto e..."
Antonio Conte è libero sul mercato dopo la parentesi al Napoli. L'allenatore non ci sta e risponde con un post pubblicato su Instragram alle verie indiscrezioni di mercato che lo proiettano nell'immediato in panchina: "Alla luce delle indiscrezioni pubblicate negli ultimi giorni da diversi organi da diversi organi di informazione, in Italia e all'estero, ritengo opportuno intervenire per fare chiarezza. Il mio nome è stato accostato a numerosi club, ma al momento non vi è alcuna trattativa in fase avanzata. Dopo una splendida e vincente esperienza alla guida del Napoli, mi prenderò il tempo necessario per valutare come e quando tornare ad allenare. Sarà una scelta ponderata, che farò quando riterrò che vi siano le condizioni giuste. Ho letto di presunte richieste economiche e di pieni poteri che avrei già avanzato alle società citate, così come di riserve legate a quello che viene definito il mio un "carattere forte". Si tratta di ricostruzioni prive di fondamento poiché, allo stato attuale, non esistono elementi concreti sui quali basare simili valutazioni".
Conte resta in attesa di un accordo
"Qualora si presentasse un'opportunità concreta, sarà il momento di confrontarsi con il club interessato e valutare insieme le condizioni di un eventuale accordo, nel rispetto delle reciproche esigenze e delle caratteristiche che contraddistinguono il mio lavoro di allenatore. Fino ad allora, ogni ipotesi sulle mie richieste e sul mio futuro professionale resta una supposizione e non può essere considerata come un fatto. Un saluto. Antonio Conte"
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