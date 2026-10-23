Conte non ci sta e risponde alle indiscrezioni: "Il mio carattere forte e le richieste economiche? Ho letto e..."

Antonio Conte è libero sul mercato dopo la parentesi al Napoli. L'allenatore non ci sta e risponde con un post pubblicato su Instragram alle verie indiscrezioni di mercato che lo proiettano nell'immediato in panchina: "Alla luce delle indiscrezioni pubblicate negli ultimi giorni da diversi organi da diversi organi di informazione, in Italia e all'estero, ritengo opportuno intervenire per fare chiarezza. Il mio nome è stato accostato a numerosi club, ma al momento non vi è alcuna trattativa in fase avanzata. Dopo una splendida e vincente esperienza alla guida del Napoli, mi prenderò il tempo necessario per valutare come e quando tornare ad allenare. Sarà una scelta ponderata, che farò quando riterrò che vi siano le condizioni giuste. Ho letto di presunte richieste economiche e di pieni poteri che avrei già avanzato alle società citate, così come di riserve legate a quello che viene definito il mio un "carattere forte". Si tratta di ricostruzioni prive di fondamento poiché, allo stato attuale, non esistono elementi concreti sui quali basare simili valutazioni".