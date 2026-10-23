Figc, Malagò si tessera: sarà dirigente accompagnatore all'Aniene calcio a 5
Il Canottieri Aniene, di cui il numero uno della Federazione è presidente onorario, è tornato ad affiliarsi alla Federcalcio in questa stagione e con il calcio a 5 partecipa al campionato di serie D
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Dopo le polemiche e le questioni legali che hanno portato al commissariamento della Federcalcio, Giovanni Malagò si è tesserato per la Figc con il Circolo canottieri Aniene come dirigente accompagnatore della squadra di calcio a 5. La Lega di A ha ribadito il suo pieno appoggio per ricandidarlo alla presidenza federale nell'assemblea del prossimo 14 dicembre. Il Canottieri Aniene, di cui Malagò è presidente onorario, è tornato ad affiliarsi alla Federcalcio in questa stagione e con il calcio a 5 partecipa al campionato di serie D.
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