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Figc, Malagò si tessera: sarà dirigente accompagnatore all'Aniene calcio a 5

Il Canottieri Aniene, di cui il numero uno della Federazione è presidente onorario, è tornato ad affiliarsi alla Federcalcio in questa stagione e con il calcio a 5 partecipa al campionato di serie D
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Pubblicato il 23.10.2026, 15:19

malagòcalcio
Dopo le polemiche e le questioni legali che hanno portato al commissariamento della Federcalcio, Giovanni Malagò si è tesserato per la Figc con il Circolo canottieri Aniene come dirigente accompagnatore della squadra di calcio a 5. La Lega di A ha ribadito il suo pieno appoggio per ricandidarlo alla presidenza federale nell'assemblea del prossimo 14 dicembre. Il Canottieri Aniene, di cui Malagò è presidente onorario, è tornato ad affiliarsi alla Federcalcio in questa stagione e con il calcio a 5 partecipa al campionato di serie D.

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