Un supercomputer prevede i prossimi 10 Palloni d'Oro: tripletta Yamal, e nel 2026 vince...
Come ogni autunno calcistico, anche quello 2026 risuona del vociare continuo su chi sarà il vincitore del prossimo Pallone d'Oro. Indiscrezioni, bufale, plebisciti, niente di tutto questo nel futuro, perché ora c'è un algoritmo che ha già previsto tutto quello che accadrà da oggi al 2036.
Triplete per Yamal, ma quante sorprese
Il supercomputer incorona Yamal, che dovrebbe vincere il trofeo per tre volte nei prossimi dieci anni, ma allo stesso tempo punta anche sulla Germania, a digiuno ormai da troppo tempo, e su un nome clamoroso per quanto riguarda la premiazione di questa stagione, fornendo un nome che se indovinato, sarebbe davvero sorprendente, ma che se sbagliato potrebbe far saltare tutta la successiva previsione.
Il premio per questa stagione sarebbe stato destinato ad Harry Kane, mai vincitore fin qui e anzi sempre beffato anche in occasione di annate più proficue. Ecco la lista stilata dall'intelligenza artificiale:
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