Stefano Pioli, l'intervista esclusiva: "Ho ancora tanto da dare"

Non parlava con la stampa dal 5 novembre dello scorso anno. Il giorno prima l’avevano licenziato, un esonero traumatico , di quelli che tolgono il sonno , oltre alle parole . Firenze , l’approdo sentimentale, il ritorno in Italia : tante speranze bruciate in poche settimane. «Non ho più parlato e credo che sia giusto così. Quando uno è fuori, è fuori». Stefano Pioli ha trovato la sua strada nel mondo coniugando l’amore per il calcio con l’arte della semplicità e insospettate capacità percettive . Conosce il gioco supremo della sottrazione, scalpella emozioni e conflitti con la precisione di un bisturi. E non cerca riabilitazioni pubbliche . Mai.

Quali conclusioni hai tratto da quella breve, dolorosissima esperienza? Ti sei concesso delle attenuanti?

«No, niente alibi. Le responsabilità sono state quasi esclusivamente mie. Penso da sempre che quando le cose non vanno bene le colpe non possano essere totalmente attribuibili all’allenatore, tuttavia in questo caso me le prendo. Mi è dispiaciuto immensamente perché ero tornato a Firenze con tanto entusiasmo, tanta energia, tanta fiducia. Forse è stato proprio questo l’errore, nel senso che tanta energia e tanta fiducia mi hanno portato a sopravvalutare alcune situazioni, ho alzato troppo l’asticella e siamo rimasti schiacciati».

Ho un elenco infinito di dicono che...: tornò dall’Arabia troppo ricco e appagato, dodici milioni all’anno, aveva la pancia piena. Aveva perso l’umiltà.

«Sono luoghi comuni, assolutamente no, non è così. Quello di Firenze è un ambiente al quale ero particolarmente legato, lo sono ancora per le cose fatte da calciatore e per la prima esperienza da allenatore. È andata malissimo al di là dei risultati che sono stati completamente negativi in campionato, mentre in Conference avevamo vinto tutte e quattro le partite e fatto un buon lavoro».

La società non era attrezzata a sufficienza per gestire tali difficoltà?

«Penso che sia stato un esonero giusto in quel momento, soprattutto nell’ultima partita col Lecce non mostrammo alcuna reazione. Io non ho mai dato colpe ad altri, mi sono sempre guardato dentro e ho imparato più dalle situazioni negative che da quelle positive. A Firenze ho anche comunicato male, lo so incoraggiando troppe aspettative».

Pagò anche Pradè, il ds: lo accusarono di aver favorito sul mercato un solo agente.

«Mai avuto dubbi sulla correttezza di Daniele. Come succede spesso, c’è una società che propone dei giocatori all’allenatore e l’allenatore che dice sì o no. A volte si fa quello che si può. Volevamo migliorare la squadra nel tempo. Non potevamo far tutto nella prima sessione di mercato».

Anche dopo di te le cose sono cambiate poco. In estate è stato fatto un ottimo mercato eppure... Sembra una maledizione.

«Mi auguro di no. Hanno cambiato tanto e speso tanto. Credo che Paratici sia un grande direttore sportivo, la squadra si è alzata di livello. Le difficoltà iniziali sono comprensibili».

Il 20 ottobre hai compiuto sessantun anni e sei ufficialmente salito sul carrello dei bolliti da social. Insieme a Sarri, Spalletti, ad Allegri che peraltro è più giovane di te.

«Non sono affatto bollito. È vero che l’ultima esperienza è andata male, ma mi sento giovane dentro e ancora in grado di dare tanto. Certo, il calcio è così, i social assegnano etichette emotive. Bastano due vittorie e non sei più bollito».

Il calcio è realmente cambiato?

«Rispetto a quando?».

Fermiamoci a dieci anni fa.

«È cambiato sul terreno, sono cambiati i giocatori, sono cambiate le dinamiche nello spogliatoio, è normale che sia così. Ho avuto varie esperienze nelle quali la squadra ha espresso un ottimo gioco. Il primo anno alla Lazio è stato fantastico, il primo al Bologna, poi, vabbeh, chiaramente al Milan, i primi tre o quattro anni sono stati veramente significativi. Al Milan avevo raggiunto una maturità, una completezza...».