Presidenza Figc, Malagò corre ma non è solo: c'è l'ombra di Galliani

Quattro mesi dopo il trionfo elettorale aleggiano ancora ombre sul destino di Malagò . Il 4 novembre scadranno i termini per presentare le candidature alla presidenza Figc in vista del voto del 15 dicembre e la Serie A , dalla quale tutte le componenti si aspettano il primo passo, non ha ancora sciolto le sue riserve. Diversi club sono ancora con lui, come il Napoli , il Monza , il Torino e il Lecce , con la Juve pronta a unirsi al fronte.

Galliani indicato da chi in primavera aveva tirato la volata a Malagò

Altri però avrebbero già indicato Adriano Galliani, senatore di Forza Italia e architetto dei successi del Milan di Berlusconi; curiosamente, sono gli stessi che in primavera avevano tirato la volata a Malagò. La lega, come raccontavamo nei giorni scorsi, è spaccata. Gli alleati (calciatori e allenatori) chiedono da tempo a Via Rosellini di riproporre quel “cartello” che ad aprile aveva portato verso una totale convergenza sull’ex presidente del Coni; le leghe che invece restano distanti (in particolare Dilettanti e Lega Pro) s’aspettano che i 20 club difendano la loro scelta anche alla luce del fatto che con metodi considerati poco ortodossi - la famosa fuga in avanti denunciata da Abete - si erano auto-assegnati il ruolo di decisori del destino federale.

C'è chi guarda oltre l'attuuale commissario

Prima erano 19 su 20 per Malagò (solo la Lazio fuori), guidati in particolare dal fronte “nerazzurro” rappresentato da Inter (Marotta) e Atalanta (Percassi). Oggi dalla stessa trincea c’è invece chi sta guardando oltre l’attuale commissario. Nel frattempo, a undici giorni dal gong Malagò è diventato dirigente dell’Aniene calcio a 5, superando così il problema della tessera che aveva portato al commissariamento. Risolto questo nodo formale, dovrà affrontare quello ben più ampio della conferma.

Lo scenario se Via Rossellini decidesse di cambiare strada

Se davvero Via Rosellini decidesse di cambiare strada, farebbe pesare varie questioni, a partire dalla Nazionale (volevano Conte, non Mancini, come se il ct lo dovessero decidere le squadre) e dal passo indietro di Maldini e Leonardo, fino ad arrivare alla nomina di Bianchedi capodelegazione e al nodo del segretario generale, considerato che esisteva una sorta di “patto” non scritto per affidare l’incarico a Viglione.