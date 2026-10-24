Italia Under 15, esordio pazzesco al Mondiale di un figlio d'arte. Il post della mamma diventa virale

INVIATA A NAPOLI - Mimmo Criscito è nato in provincia di Napoli. Vive e lavora a Genova, dove allena la Primavera, ma una parte del suo cuore e della sua famiglia sono ancora napoletani. Non stupisce, quindi, che nel prepartita della sfida tra la squadra di Allegri e quella di Gasperini, al Maradona si parli anche di lui. O meglio: di suo figlio Alfredo.

Il motivo? Il ragazzo, classe 2012, con la fascia da capitano, ha segnato due gol nell'esordio azzurro al Mondiale di categoria in corso a Baku. Gli Azzurri hanno vinto 5-1 in rimonta sul Turkmenistan, partendo col botto nel Gruppo L della fase di qualificazione della FIFA U-15 World Cup & Festival, in svolgimento fino al 30 ottobre in Azerbaigian. Sul Campo 5B dell’Hovsan Competition Complex, i baby Azzurri dopo aver incassato l’1-0 avversario, firmato al 1’ dall’attaccante classe 2011 del Gala Artyom Chernov, reagiscono immediatamente e ribaltano il risultato grazie alla doppietta del capitano Alfredo Criscito, terzino del Genoa e figlio maggiore di Domenico – attuale allenatore dell’Under 20 rossoblù, con 26 presenze in Nazionale A da calciatore –, a segno al 2’ e al 5’, per poi incrementare il vantaggio al 13’ con il difensore della Juventus Eric Vian. Nei secondi venti minuti di gioco, l’Italia, dopo essersi vista annullare un gol per fuorigioco al solito Criscito al minuto 30, fissa il risultato sul definitivo 5-1 grazie alle reti realizzate da Manuel Ferraro, attaccante del Parma, al 31’, e Rayan Reguig, fantasista della Roma, al 34’.

Alfredo Criscito, il post virale della mamma

Sotto gli occhi del presidente della Fifa, Infantino, Criscito si è preso la scena, con una prestazione di qualità e sostanza. Sua madre, Pamela, generalmente restia a parlare dei figli sui social (oltre ad Alfredo ci sono Alessandro e Alice) ha pubblicato un post che in poco tempo ha fatto il giro del web: "Questa mattina mi hai fatto provare una sensazione meravigliosa, un misto tra emozione, orgoglio, soddisfazione e brivido. Vederti indossare questa maglia con la fascia da capitano inaspettatamente e vederti segnare i tuoi primi due gol con questi colori sarà per me un ricordo che porterò sempre nel cuore. A prescindere da ciò che sarà il tuo futuro ora meriti di gioire e festeggiare per questa grande opportunità e questa meravigliosa esperienza. Grazie Alfredo, ti amo, la tua mamma". Adesso, per Criscito e i suoi compagni, è però già tempo di dimenticare l'ottimo esordio: l'Italia tornerà in campo domani per affrontare prima il Qatar, alle ore 6 sul Campo 5B, e poi le Isole Cook, alle 12.45 sul Campo 4B.