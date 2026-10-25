Allegri espulso si toglie la giacca, e Mancini lo imita così...
NAPOLI - Emozioni, gol, ma anche animi tesi al Maradona durante il match pareggiato 3-3 da Napoli e Roma, con gli azzurri avanti 2-0, poi ripresi sul 2-2, poi di nuovo avanti e ancora una volta riagganciati da Balerdi, autore da subentrato anche della seconda rete giallorossa.
Rosse e rabbia per Allegri nel finale di Napoli-Roma
E se nel dopo partita il tecnico azzurro Massimiliano Allegri a microfoni spenti si è lasciato andare a un duro sfogo che non è piaciuto alla Roma (pronta a replicare con un comunicato nelle prossime ore), anche in campo il tecnico azzurro non ha nascosto la sua rabbia dopo il rosso che l'arbitro Colombo gli ha mostrato per proteste in seguito al 3-3 giallorosso, secondo i padroni di casa viziato da un fallo precedente.
Il giallorosso Mancini fa il verso al tecnico azzurro
Con un gesto che lo ha reso ormai celebre, Allegri si è sfilato la giacca con rabbia per dirigersi sbraitando verso gli spogliatoi nella bolgia del Maradona. Una scena che non è passata inosservata sull'altra panchina, dove il difensore giallorosso Mancini (che era stato sostituito da pochi minuti) ha alzato la mano per mandarlo a quel paese e ne ha poi fatto il verso, imitandolo e facendo finta di sfilarsi a sua volta la giacca. Riportata la situazione alla calma, il direttore di gara ha fatto poi riprendere il gioco e dopo il recupero ha fischiato la fine di una gara bellissima, ma la cui coda di polemiche non è probabilmente ancora terminata.
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