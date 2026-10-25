Moviola Inter-Fiorentina: perché quello su Thuram è rigore netto e perché il francese esulta subito

Giusta la decisione di Mariani nell'occasione del fallo di Valdepenas in pieno recupero
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1 min

Pubblicato il 25.10.2026, 15:08

La Fiorentina si infuria, Thuram euslta subito perché non ha dubbi: è rigore netto. Come lui la pensano l'arbitro Mariani e il Var. Il motivo? La trattenuta di Valdepenas è netta, col giocatore che si disinteressa completamente del pallone e va sull'uomo. Rigore chiarissimo e solare, poi trasformato da Zielinski.

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