Moviola Inter-Fiorentina: perché quello su Thuram è rigore netto e perché il francese esulta subito

La Fiorentina si infuria, Thuram euslta subito perché non ha dubbi: è rigore netto. Come lui la pensano l'arbitro Mariani e il Var. Il motivo? La trattenuta di Valdepenas è netta, col giocatore che si disinteressa completamente del pallone e va sull'uomo. Rigore chiarissimo e solare, poi trasformato da Zielinski.