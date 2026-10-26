Il tamburo di Haaland venduto all’asta: la cifra è da record

Un pezzo di storia del calcio norvegese venduto per una cifra record . Il celebre tamburo della vogata vichinga, diventato uno dei simboli dei tifosi della Norvegia durante i Mondiali di calcio 2026 , è stato battuto all'asta per 1,3 milioni di corone norvegesi, pari a oltre 124mila euro . Una somma destinata interamente alla beneficenza. A conquistare il prezioso cimelio è stato Knut Ugland, proprietario di una compagnia di navigazione, che si è aggiudicato l'asta dopo una serie di rilanci che hanno fatto lievitare il prezzo ben oltre le aspettative. "Si tratta probabilmente di uno dei tamburi più famosi al mondo in questo momento. Ha davvero lasciato un segno su tutto il campionato mondiale", ha dichiarato Sebastian Husvik, presidente dell'associazione dei tifosi della nazionale norvegese. Il tamburo ha accompagnato la squadra di Erling Haaland negli stadi del Mondiale ed è stato suonato anche dallo stesso attaccante e da Re Haakon in occasione del rientro della nazionale in patria.

Il ricavato in beneficenza: "Un piccolo pezzo di storia norvegese"

L'asta è stata organizzata nell'ambito della tradizionale raccolta fondi annuale dell'emittente pubblica norvegese NRK. Quest'anno il denaro sarà destinato al Norwegian Refugee Council (NRC), organizzazione impegnata nell'assistenza ai rifugiati in diverse aree del mondo. "Non avrei mai immaginato che l'asta sarebbe stata così accesa quando abbiamo iniziato", ha raccontato Ugland ai microfoni di NRK. L'armatore ha poi spiegato di non essersi aspettato una cifra tanto elevata: "Ma è per una buona causa ed è questa la cosa più importante". Resta da capire quale sarà il futuro del tamburo. Il nuovo proprietario, infatti, non ha ancora deciso dove conservarlo o se esporlo al pubblico. "È stato un acquisto d'impulso. Mi ha entusiasmato l'idea di mettere le mani su un piccolo pezzo di storia norvegese. In realtà non ho ancora riflettuto a fondo su cosa provo nei confronti di questo tamburo in particolare, ma credo che sarà davvero divertente averlo", ha concluso Ugland.