Pallone d'oro 2026 diretta premiazione LIVE a Londra: chi vincerà tra Kane, Mbappé e Yamal
8 min
Pubblicato il 26.10.2026, 20:00 (Aggiornato il 26.10.2026, 21:06)
Tutto pronto a Londra per la 70ª edizione del Pallone d’Oro, il prestigioso riconoscimento assegnato da France Football al miglior calciatore della stagione. La cerimonia si tiene eccezionalmente al London Palladium Theatre, con Harry Kane, Kylian Mbappé e Lamine Yamal tra i principali favoriti. A rappresentare la Serie A nella lista dei 30 candidati c’è soltanto Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter. Segui su CorrieredelloSport.it la diretta della serata con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
21:02
Ronaldo: "Chi vincerà? Kane stagione stupenda, ma non vorrei sparare un nome..."
C'è anche Ronaldo il "Fenomeno" alla cerimonia di premiazione: "Bella serata, tutta la via piena di gente, son tutti carichi, sarà una bellissima serata. Harry Kane ha fatto una stagione stupenda, - ha detto il brasiliano a Dazn - ma i tre favoriti sono tutti grandi rappresentanti di questo Pallone d'Oro. Io lo consegnerò ma non so chi è. Non vorrei sparare un nome e poi sbagliare. Io come Ronaldinho a Ravenna? Troppo tardi per me... Il derby di Milano? Sempre una bellissima lotta, una bellissima partita. Sarò davanti alla tv a vederlo sicuramente. Sono due squadre belle da seguire, sempre".
20:59
Kane è arrivato al London Palladium Theatre
Harry Kane, arrivato in questi minuti al London Palladium Theatre, è uno dei favoriti per la vittoria finale del Pallone d'Oro. Con lui, nella top 10, c'è anche il francese Michael Olise, che rappresenta insieme al centravanti inglese la delegazione del Bayern Monaco e della Bundesliga nei primi dieci.
20:52
La cerimonia del Pallone d'Oro potrebbe iniziare con 30 minuti di ritardo
Il traffico di Londra e l'installazione delle luminarie natalizie in città dovrebbero far slittare di mezzora l'inizio della cerimonia di premiazione. A riportarlo è Dazn.
20:50
Da Shevchenko a Luis Figo, da Viera a Ronaldo: quante stelle del calcio al Pallone d'Oro 2026
Tantissimi campioni e leggende internazionali di oggi e di ieri, sfilano sul red carpet della cerimonia di consegna del premio di France Football: ecco i fuoriclasse presenti al Teatro Palladium di Londra.
20:46
Rafa Benitez: "Io consegnerò il premio al miglior allenatore, ma non so chi è..."
Così Rafa Benitez ai microfoni di Dazn: "Io consegnerò il premio al miglior allenatore, ma ancora non so chi è. Non posso dire nulla, perché non lo so e non devo farlo. I tanti giovani spagnoli? Molto importante per tutto il movimento, si è fatto tutto un programma dal '92 per migliorare la struttura sportiva. E lo stiamo vedendo con tanti allenatori che adesso vincono in Inghilterra, in Spagna, in Italia. Sta raccogliendo un po' i frutti di questo lavoro. Anche il calcio italiano deve avere pazienza, perché il livello degli allenatori è molto alto, ma manca qualcosa a livello di struttura. C'è sempre questa voglia di vincere ogni partita per le società, ma c'è bisogno anche di altro. Il Napoli? Spero che le cose andranno sempre meglio e sempre forza Napoli".
20:45
Quando si sono chiuse le votazioni per il Pallone d'Oro
Come confermato su Sky da Paolo Condò, unico giornalista italiano a partecipare alla votazione per il prestigioso premio targato France Football, c'era tempo fino allo scorso 28 settembre per votare il Pallone d'Oro 2026 e i migliori calciatori della stagione sportiva 2025/26.
20:36
Shevchenko: "Chi vincerà il Pallone d'Oro? Kane un pochino più avanti di Yamal e Mbappé"
Ai microfoni di Dazn, le parole di Andriy Shevchenko: "Sono molto contento di essere qua. Chi vincerà? Molto difficile. Dovrebbe essere una gara fra tre nomi: Kane, Yamal e Mbappé. Difficile dirlo, tutti e tre hanno un senso, perché hanno fatto un grande campionato. Yamal ha vinto il Mondiale, Kane ha fatto due grandi stagioni. Forse Kane è un pochino più avanti di loro due". Imminente il derby di Milano, di cui Sheva continua ad essere il miglior marcatore della storia: "Sarà aperto come sempre. Il Milan ha fatto l'ultima vittoria contro l'Udinese, ha vinto 2-0, molto importante aver tirato su il morale, il gruppo è unito. Partita molto bella e aperta come sempre. Amorim? Per giudicare è molto presto. Sta cercando di portare la sua idea, ha il suo modo di giocare e ha esperienza. Il Milan ha fatto un buon inizio di campionato, anche se a volte i risultati non sono quelli che vogliono tutti".
20:35
Dove vedere la cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro 2026
Copertura speciale per l'atteso evento, con Kane, Mbappé e Yamal favoriti per la vittoria del prestigioso premio: tutti i dettagli. DOVE VEDERE LA CERIMONIA
20:30
Messi nei primi 10 del Pallone d'Oro, ma non sarà presente a Londra
Lionel Messi, vincitore del premio in ben otto occasioni, non prenderà parte alla cerimonia del Pallone d’Oro 2026, in programma questa sera a Londra. SCOPRI IL MOTIVO
20:23
Dembelé, il vincitore uscente si conferma in top 10
Ousmane Dembelé, attaccante del Psg, è il vincitore uscente del Pallone d'Oro. Dopo aver vinto la Ligue 1 e la seconda Champions League consecutiva con i francesi quest'anno, l'ex Barcellona si conferma nella top 10 dell'edizione 2026. Difficile, però, che possa avvicinare Kane, Mbappé e Yamal, stando alle ultime previsioni di bookmakers e addetti ai lavori.
20:12
Kane, Mbappé e Yamal: i tre favoriti per il Pallone d'Oro 2026
Harry Kane, Kylian Mbappé e Lamine Yamal. Sono questi i favoriti per la vittoria finale del Pallone d'Oro 2026: le decine di gol di Kane e Mbappé o lo straordinario talento del giovanissimo campione del mondo? A breve scopriremo su chi sarà caduta la scelta.
20:02
Lautaro Martinez resta fuori dalla top 20
Il capitano dell'Inter non va oltre il 22° posto nella speciale classifica del Pallone d'Oro 2026. Bellingham fuori dalla top 10. Ecco i nomi dei dieci calciatori che si giocheranno il titolo. LA CLASSIFICA E LA TOP 10
20:00
Pallone d'Oro, manca sempre meno all'inizio della cerimonia!
La cerimonia per l'assegnazione della 70ª edizione del Pallone d'Oro è in programma alle ore 21 al London Palladium Theatre di Londra.
London Palladium Theatre - Londra
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