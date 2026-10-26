Pallone d'oro 2026 diretta premiazione LIVE a Londra: chi vincerà tra Kane, Mbappé e Yamal

C'è anche Ronaldo il "Fenomeno" alla cerimonia di premiazione: "Bella serata, tutta la via piena di gente, son tutti carichi, sarà una bellissima serata. Harry Kane ha fatto una stagione stupenda, - ha detto il brasiliano a Dazn - ma i tre favoriti sono tutti grandi rappresentanti di questo Pallone d'Oro. Io lo consegnerò ma non so chi è. Non vorrei sparare un nome e poi sbagliare. Io come Ronaldinho a Ravenna? Troppo tardi per me... Il derby di Milano? Sempre una bellissima lotta, una bellissima partita. Sarò davanti alla tv a vederlo sicuramente. Sono due squadre belle da seguire, sempre".

20:52

La cerimonia del Pallone d'Oro potrebbe iniziare con 30 minuti di ritardo

Il traffico di Londra e l'installazione delle luminarie natalizie in città dovrebbero far slittare di mezzora l'inizio della cerimonia di premiazione. A riportarlo è Dazn.

20:50

Da Shevchenko a Luis Figo, da Viera a Ronaldo: quante stelle del calcio al Pallone d'Oro 2026

Tantissimi campioni e leggende internazionali di oggi e di ieri, sfilano sul red carpet della cerimonia di consegna del premio di France Football: ecco i fuoriclasse presenti al Teatro Palladium di Londra.

20:46

Rafa Benitez: "Io consegnerò il premio al miglior allenatore, ma non so chi è..."

Così Rafa Benitez ai microfoni di Dazn: "Io consegnerò il premio al miglior allenatore, ma ancora non so chi è. Non posso dire nulla, perché non lo so e non devo farlo. I tanti giovani spagnoli? Molto importante per tutto il movimento, si è fatto tutto un programma dal '92 per migliorare la struttura sportiva. E lo stiamo vedendo con tanti allenatori che adesso vincono in Inghilterra, in Spagna, in Italia. Sta raccogliendo un po' i frutti di questo lavoro. Anche il calcio italiano deve avere pazienza, perché il livello degli allenatori è molto alto, ma manca qualcosa a livello di struttura. C'è sempre questa voglia di vincere ogni partita per le società, ma c'è bisogno anche di altro. Il Napoli? Spero che le cose andranno sempre meglio e sempre forza Napoli".

20:45

Quando si sono chiuse le votazioni per il Pallone d'Oro

Come confermato su Sky da Paolo Condò, unico giornalista italiano a partecipare alla votazione per il prestigioso premio targato France Football, c'era tempo fino allo scorso 28 settembre per votare il Pallone d'Oro 2026 e i migliori calciatori della stagione sportiva 2025/26.

20:36

Shevchenko: "Chi vincerà il Pallone d'Oro? Kane un pochino più avanti di Yamal e Mbappé"

Ai microfoni di Dazn, le parole di Andriy Shevchenko: "Sono molto contento di essere qua. Chi vincerà? Molto difficile. Dovrebbe essere una gara fra tre nomi: Kane, Yamal e Mbappé. Difficile dirlo, tutti e tre hanno un senso, perché hanno fatto un grande campionato. Yamal ha vinto il Mondiale, Kane ha fatto due grandi stagioni. Forse Kane è un pochino più avanti di loro due". Imminente il derby di Milano, di cui Sheva continua ad essere il miglior marcatore della storia: "Sarà aperto come sempre. Il Milan ha fatto l'ultima vittoria contro l'Udinese, ha vinto 2-0, molto importante aver tirato su il morale, il gruppo è unito. Partita molto bella e aperta come sempre. Amorim? Per giudicare è molto presto. Sta cercando di portare la sua idea, ha il suo modo di giocare e ha esperienza. Il Milan ha fatto un buon inizio di campionato, anche se a volte i risultati non sono quelli che vogliono tutti".

20:35

Dove vedere la cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro 2026

Copertura speciale per l'atteso evento, con Kane, Mbappé e Yamal favoriti per la vittoria del prestigioso premio: tutti i dettagli. DOVE VEDERE LA CERIMONIA

20:30

Messi nei primi 10 del Pallone d'Oro, ma non sarà presente a Londra

Lionel Messi, vincitore del premio in ben otto occasioni, non prenderà parte alla cerimonia del Pallone d’Oro 2026, in programma questa sera a Londra. SCOPRI IL MOTIVO

20:23

Dembelé, il vincitore uscente si conferma in top 10

Ousmane Dembelé, attaccante del Psg, è il vincitore uscente del Pallone d'Oro. Dopo aver vinto la Ligue 1 e la seconda Champions League consecutiva con i francesi quest'anno, l'ex Barcellona si conferma nella top 10 dell'edizione 2026. Difficile, però, che possa avvicinare Kane, Mbappé e Yamal, stando alle ultime previsioni di bookmakers e addetti ai lavori.