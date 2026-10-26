Pallone d'Oro 2026, svelata la classifica con la Top 10: la posizione di Lautaro e il nome del possibile vincitore

Svelata la classifica del Pallone d'Oro 2026. E' stata infatti pubblicata la lista delle posizioni dalla 30 alla 11, e i dieci calciatori che si giocheranno la vittoria finale. Lautaro Martinez, attaccante dell' Inter e della nazionale argentina, si è classificato al 22esimo posto, mentre Vinicius Jr, stella del Real Madrid, occupa la 17esima posizione.

Svelata la top ten del Pallone d'oro

Fuori dalla top ten anche Jude Bellingham. Il talentuoso centrocampista del Real Madrid e della nazionale inglese si è piazzato undicesimo. Svelata la lista dei dieci nomi dei calciatori che si giocheranno la vittoria finale: Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Michael Olise, Rodri,Fabián Ruiz.

La classifica dall'undicesima posizione

11 Jude Bellingham

12 Pau Cubarsí

13 Achraf Hakimi

14 Vitinha

15 Declan Rice

16 Ferran Torres

17 Vinícius Jr.

18 Marc Cucurella

19 João Neves

20 Willian Pacho

21 Gabriel

22 Lautaro Martínez

23 Nuno Mendes

24 Luis Díaz

25 Marquinhos

26 Dayot Upamecano

27 Bruno Fernandes

28 Julián Quiñones

29 Sadio Mané

29 William Saliba

Pallone d'Oro Femminile

Tra le candidate ancora in lizza per il Pallone d'Oro Femminile, in ordine alfabetico, ci sono: Temwa Chawinga, Melchie Dumornay, Caroline Graham Hansen, Patri Guijarro, Pernille Harder, Ewa Pajor, Claudia Pina, Alexia Putellas, Alessia Russo e Khadija Shaw. Nessuna gioca in Italia. Wullaert è arrivata al 19° posto. L'anno scorso era all'Inter, ha vinto il titolo di capocannoniera della Serie A, adesso fa parte della matricola Como 1907 e ha segnato anche nell'ultimo turno su rigore.