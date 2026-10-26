Pallone d'Oro 2026, svelata la classifica con la Top 10: la posizione di Lautaro e il nome del possibile vincitore
Svelata la classifica del Pallone d'Oro 2026. E' stata infatti pubblicata la lista delle posizioni dalla 30 alla 11, e i dieci calciatori che si giocheranno la vittoria finale. Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter e della nazionale argentina, si è classificato al 22esimo posto, mentre Vinicius Jr, stella del Real Madrid, occupa la 17esima posizione.
Svelata la top ten del Pallone d'oro
Fuori dalla top ten anche Jude Bellingham. Il talentuoso centrocampista del Real Madrid e della nazionale inglese si è piazzato undicesimo. Svelata la lista dei dieci nomi dei calciatori che si giocheranno la vittoria finale: Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Michael Olise, Rodri,Fabián Ruiz.
La classifica dall'undicesima posizione
11 Jude Bellingham
12 Pau Cubarsí
13 Achraf Hakimi
14 Vitinha
15 Declan Rice
16 Ferran Torres
17 Vinícius Jr.
18 Marc Cucurella
19 João Neves
20 Willian Pacho
21 Gabriel
22 Lautaro Martínez
23 Nuno Mendes
24 Luis Díaz
25 Marquinhos
26 Dayot Upamecano
27 Bruno Fernandes
28 Julián Quiñones
29 Sadio Mané
29 William Saliba
Pallone d'Oro Femminile
Tra le candidate ancora in lizza per il Pallone d'Oro Femminile, in ordine alfabetico, ci sono: Temwa Chawinga, Melchie Dumornay, Caroline Graham Hansen, Patri Guijarro, Pernille Harder, Ewa Pajor, Claudia Pina, Alexia Putellas, Alessia Russo e Khadija Shaw. Nessuna gioca in Italia. Wullaert è arrivata al 19° posto. L'anno scorso era all'Inter, ha vinto il titolo di capocannoniera della Serie A, adesso fa parte della matricola Como 1907 e ha segnato anche nell'ultimo turno su rigore.
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