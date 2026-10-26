Messi non sarà alla premiazione del Pallone d'Oro 2026: il motivo salvo clamorosi colpi di scena
Lionel Messi non prenderà parte alla cerimonia del Pallone d’Oro 2026, in programma questa sera a Londra. L’argentino figura tra i 30 finalisti selezionati da France Football, ma, secondo quanto riportato dal quotidiano argentino Olé, ha scelto di non raggiungere la capitale inglese dopo le numerose trasferte affrontate nelle ultime settimane.
Pallone d'Oro: Messi assente, ma tra i primi 10
Il fuoriclasse ha preferito evitare un ulteriore viaggio, dopo gli spostamenti tra la Spagna, New York e Miami, e concentrarsi sulla gestione dei propri impegni. Nonostante l’assenza, Messi chiude comunque la graduatoria tra i primi dieci classificati. Resta da capire se ci fossero concrete possibilità di conquistare il premio per la nona volta in carriera.
Yamal favorito?
La mancata partecipazione alla serata alimenta le speculazioni sull’esito della votazione. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, sarebbe Lamine Yamal il principale candidato alla vittoria finale e potrebbe aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento. Tra gli altri nomi più accreditati figurano Harry Kane e Kylian Mbappé, mentre Khvicha Kvaratskhelia viene indicato più indietro nei pronostici.
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