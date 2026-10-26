Messi non sarà alla premiazione del Pallone d'Oro 2026: il motivo salvo clamorosi colpi di scena

Pallone d'Oro: Messi assente, ma tra i primi 10

Il fuoriclasse ha preferito evitare un ulteriore viaggio, dopo gli spostamenti tra la Spagna, New York e Miami, e concentrarsi sulla gestione dei propri impegni. Nonostante l’assenza, Messi chiude comunque la graduatoria tra i primi dieci classificati. Resta da capire se ci fossero concrete possibilità di conquistare il premio per la nona volta in carriera.

Yamal favorito?

La mancata partecipazione alla serata alimenta le speculazioni sull’esito della votazione. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, sarebbe Lamine Yamal il principale candidato alla vittoria finale e potrebbe aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento. Tra gli altri nomi più accreditati figurano Harry Kane e Kylian Mbappé, mentre Khvicha Kvaratskhelia viene indicato più indietro nei pronostici.