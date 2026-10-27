Le società cinesi abbandonano Mbappé per colpa di un meme: cosa è successo e le parole che hanno fatto scoppiare il caso
Nel giro di poche ore Kylian Mbappé ha perso la corsa per il Pallone d'Oro e alcune sponsorizzazioni con delle società cinesi. Sicuramente il fuoriclasse francese penserà di più alla prima, avendo chiuso al secondo posto alle spalle del vincitore Harry Kane, ma la seconda ha creato un caso sui social. L'interruzione del rapporto tra il calciatore e i marchi cinesi è arrivata a causa di un meme e delle parole di Mbappé su quest'ultimo.
Il meme di Mbappé e il caso in Cina
In un giro di interviste social prima della cerimonia del Pallone d'Oro, a Mbappé è stato chiesto quale fosse il suo meme preferito con protagonista sé stesso. La scelta del francese è ricaduta su un'immagine virale in cui la sua faccia viene sovrapposta su quella di Mao Zedong, tra i fondatori del Partito comunista cinese e poi presidente dal 1943 al 1976."Il mio Mbappé meme preferito? - le parole del francese - Quello in cui mettono la mia faccia su quella di un dittatore cinese. Mi fa davvero ridere, lo uso sempre con i miei amici". E proprio questa dichiarazione ha scatenato il caso in Cina, portando all'interruzione di alcune sponsorizzazioni.
La reazione furiosa in Cina alle parole di Mbappé
In Cina, infatti, è considerato estremamente irrispettoso anche solo scherzare sul defunto leader, arrivando dunque a prendere decisioni drastiche. Il primo marchio cinese ad intervenire è stato il colosso delle bevande Dongpeng: "La nostra azienda si oppone fermamente e adotta una politica di tolleranza zero nei confronti di qualsiasi comportamento che offenda il sentimento nazionale - si legge nel comunicato ufficiale -. con effetto immediato interrompiamo ogni collaborazione con Kylian Mbappé". Anche Megniu, produttore lattiero-caseario cinese, ha seguito tale decisione: "Con effetto immediato, la nostra azienda interrompe ogni collaborazione con Kylian Mbappé". La situazione è arrivata a coinvolgere anche il Ministero degli Esteri cinese, che tramite il suo portavoce ha dichiarato: "Abbiamo preso atto delle relative segnalazioni, parole e azioni che offendono i sentimenti del popolo cinese incontreranno naturalmente l'opposizione di tutti i settori della società cinese". E il tutto è stato scatenato da un meme del web e da una battuta in un video.
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