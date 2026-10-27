Le società cinesi abbandonano Mbappé per colpa di un meme: cosa è successo e le parole che hanno fatto scoppiare il caso

Nel giro di poche ore Kylian Mbappé ha perso la corsa per il Pallone d'Oro e alcune sponsorizzazioni con delle società cinesi . Sicuramente il fuoriclasse francese penserà di più alla prima, avendo chiuso al secondo posto alle spalle del vincitore Harry Kane , ma la seconda ha creato un caso sui social. L'interruzione del rapporto tra il calciatore e i marchi cinesi è arrivata a causa di un meme e delle parole di Mbappé su quest'ultimo.

Il meme di Mbappé e il caso in Cina

In un giro di interviste social prima della cerimonia del Pallone d'Oro, a Mbappé è stato chiesto quale fosse il suo meme preferito con protagonista sé stesso. La scelta del francese è ricaduta su un'immagine virale in cui la sua faccia viene sovrapposta su quella di Mao Zedong, tra i fondatori del Partito comunista cinese e poi presidente dal 1943 al 1976."Il mio Mbappé meme preferito? - le parole del francese - Quello in cui mettono la mia faccia su quella di un dittatore cinese. Mi fa davvero ridere, lo uso sempre con i miei amici". E proprio questa dichiarazione ha scatenato il caso in Cina, portando all'interruzione di alcune sponsorizzazioni.

La reazione furiosa in Cina alle parole di Mbappé

In Cina, infatti, è considerato estremamente irrispettoso anche solo scherzare sul defunto leader, arrivando dunque a prendere decisioni drastiche. Il primo marchio cinese ad intervenire è stato il colosso delle bevande Dongpeng: "La nostra azienda si oppone fermamente e adotta una politica di tolleranza zero nei confronti di qualsiasi comportamento che offenda il sentimento nazionale - si legge nel comunicato ufficiale -. con effetto immediato interrompiamo ogni collaborazione con Kylian Mbappé". Anche Megniu, produttore lattiero-caseario cinese, ha seguito tale decisione: "Con effetto immediato, la nostra azienda interrompe ogni collaborazione con Kylian Mbappé". La situazione è arrivata a coinvolgere anche il Ministero degli Esteri cinese, che tramite il suo portavoce ha dichiarato: "Abbiamo preso atto delle relative segnalazioni, parole e azioni che offendono i sentimenti del popolo cinese incontreranno naturalmente l'opposizione di tutti i settori della società cinese". E il tutto è stato scatenato da un meme del web e da una battuta in un video.