Kane Pallone d'Oro, il discorso di Mourinho torna virale: "Tu sei un vincente!"

Harry Kane ha vinto il Pallone d'Oro 2026 . Sul palco del Palladium Theatre di Londra, il centravanti del Bayern Monaco e della nazionale inglese, nel lungo discorso di ringraziamenti , ha voluto citare i principali allenatori con cui ha lavorato in carriera: Kompany, Conte, e... José Mourinho. Dopo il trionfo di Kane, sul web è tornato virale un video in cui l'attuale allenatore del Real Madird, ai tempi del Tottenham, gli disse: " Tu per me sei un vincente ".

Quando Mourinho disse a Kane: "Sei un vincente"

Un dialogo, quello tra Harry Kane e José Mourinho, avvenuto nel corso della registrazione del documentario di Prime Video "All or Nothing", che ha ripreso la stagione 2019-20 del Tottenham. In particolare, la scena riprende lo Special One chiamare a colloquio l'attaccante nel proprio ufficio. "Credo che tu abbia una buona relazione con Mauricio (Pochettino, ndr). Mi piace. Ho sempre pensato che, se un giocatore ha avuto un buon rapporto con un allenatore precedente, perché non può averlo con me? Avendoti visto allenare ieri non ho dubbi: tu sei un vincente. Questo è ciò che provo".

Mourinho: "Puoi essere una star Mondiale". E Kane rispose: "Voglio essere come Messi, Ronaldo"

José Mourinho, quindi, è entrato nello specifico dello status del giocatore: "Il mondo guarda il calcio inglese con grandissimo rispetto, ma pensano che le star del calcio mondiale dipendano da altri posti, e penso che possiamo costruire il tuo status in questa direzione. Io lo sono, per esempio. La realtà è che la mia dimensione è universale, e stando con me posso aiutarti in questa direzione". Quindi, la risposta di Kane: "Voglio essere come Ronaldo, Messi". Sei anni dopo, vedendo l'inglese con un Pallone d'Oro in mano, possiamo dire che Mourinho aveva visto correttamente.