Standing area nei grandi stadi: 5 tifosi in piedi invece di 3 seduti

Più posti nei settori popolari grazie alle standing area . È questo il cuore della proposta presentata alla Camera la settimana scorsa e a Genova nel fine settimana dall’ Associazione Club Genoani , con il patrocinio da Acg con il coinvolgimento di Federtifosi e Federazione Italiana Sostenitori Squadre Calcio. L’idea è sostituire in alcune aree dello stadio i seggiolini con settori in piedi dotati di barriere, secondo un rapporto indicativo di cinque posti in piedi ogni tre a sedere .

Stadi e standing area, la lezione inglese

L’assunto di partenza è una semplice constatazione: in Italia le gradinate degli stadi sono di fatto aree in cui i tifosi restano in piedi, nonostante i seggiolini. Su gradoni bagnati o scivolosi, il seggiolino può anzi diventare un rischio, mentre la barriera di ferro offre un appoggio che evita le cadute a catena. Il principio “seduti uguale sicuri” nasce dopo Hillsborough, ma, ricordano i promotori, la tragedia del 1989 fu causata da sovraffollamento e dalla cattiva gestione della folla, non dallo stare in piedi in sé.

La lezione inglese. In Germania e in Inghilterra, dopo anni di battaglie dei tifosi (un sondaggio del 2018 su oltre 33.000 risposte vedeva il 94% favorevole alla libertà di scelta), le standing zone sono realtà da anni. La sperimentazione inglese è partita nel 2022 con cinque club: Cardiff City, Chelsea, Manchester City, Manchester United e Tottenham. Dopo la valutazione indipendente, il governo ha esteso il modello a tutti i club in regola. Oggi gli impianti con safe standing sono 42, con oltre 200.000 posti dotati di barriere. Il metodo, sottolineano i promotori, conta più dei dettagli: non si abbassano gli standard, si applicano a una realtà progettata.

I vantaggi di una standing area in uno stadio: il caso Marassi

I VANTAGGI. Il vantaggio principale è nei numeri. Oggi le gradinate sono quasi ovunque esaurite: «A Marassi ci sono circa 26.000 abbonamenti su una capienza di 32.000 - spiega Ivano Mucchi, responsabile delle iniziative e del comitato storico dell’Associazione Club Genoani, che ha presentato la proposta alla Camera -. Va da sé che nei settori popolari trovare un posto sia oggi quasi impossibile e il ricambio praticamente inesistente. In un contesto in cui una famiglia con due figli arriva a spendere 450 euro per assistere a una partita, più capienza può agevolare più biglietti a prezzo popolare».

Il progetto di ristrutturazione del Ferraris prevede la perdita di circa 1.600 posti, 800 dei quali nella Gradinata Nord. Con la nuova standing area si recupererebbero quegli 800 e se ne aggiungerebbero 2.000: 2.800 posti in più. Una soluzione che in linea teorica potrebbe interessare tutte le realtà calcistiche italiane ma soprattutto i piccoli club che dispongono di stadi dalla capienza limitata e settori ospiti ridotti. Senza dimenticare gli Europei del 2032, per cui l’Italia ha presentato la candidatura di 14 stadi (5 saranno quelli scelti per la fase finale), e per cui la sicurezza sarà un tema fondamentale: un’identificazione resa possibile da biglietto nominativo, tornelli con telecamere e tessera del tifoso. L’intesa, anche politica, sarebbe bipartisan: è da capire adesso come attuare la rivoluzione. L’ostacolo principale resta l’articolo 6 del Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 che di fatto le vieta nei grandi stadi.