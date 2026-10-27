Gallipoli si prepara all'11° Trofeo Caroli Hotels Under 13

GALLIPOLI – Il futuro del calcio italiano torna a incontrarsi nel cuore del Salento. Dal 30 ottobre al 2 novembre 2026 si accendono i riflettori sull’11ª edizione del Trofeo Caroli Hotels Under 13, appuntamento che inaugura ufficialmente la stagione sportiva 2026-2027 dei Trofei Caroli Hotels, confermandosi tra gli eventi di riferimento nel panorama nazionale del calcio giovanile. Quattro giorni di sfide, passione e grandi emozioni, durante i quali il territorio salentino diventerà il palcoscenico di una straordinaria festa dello sport, capace di riunire alcune delle realtà più prestigiose del calcio italiano e numerose società che, quotidianamente, investono nella crescita dei giovani talenti.

Saranno 40 le squadre protagoniste, con giovani calciatori nati nel 2014 e nel 2015, appartenenti alla categoria Esordienti secondo anno, pronti a vivere un’esperienza che va ben oltre il risultato sportivo. A impreziosire il livello tecnico della manifestazione sarà la presenza di club di assoluto prestigio come Juventus, Roma, Torino, Lazio, Fiorentina, Bologna, Sassuolo e Lecce, accanto a importanti scuole calcio e società dilettantistiche provenienti da diverse regioni italiane. Un confronto tra differenti realtà calcistiche, unite dalla stessa passione e dalla volontà di offrire ai propri ragazzi un'occasione di crescita, confronto e condivisione.

OTTO IMPIANTI SPORTIVI PER UN GRANDE EVENTO DIFFUSO SUL TERRITORIO

Il Trofeo Caroli Hotels Under 13 coinvolgerà numerose località salentine, dando vita a una manifestazione capace di coniugare sport, promozione territoriale e accoglienza. Le gare si disputeranno sui campi comunali di Alezio, Castrignano del Capo, Gallipoli, Melissano, Taviano e Tuglie, oltre che presso le strutture private Heffort Sport Village di Parabita e Champions Park di Nardò. Una rete di impianti e comunità che contribuirà a trasformare il torneo in un grande evento collettivo, valorizzando il Salento non soltanto come destinazione turistica, ma anche come luogo privilegiato per ospitare manifestazioni sportive di respiro nazionale.

LE 40 SQUADRE AI NASTRI DI PARTENZA

Le formazioni partecipanti saranno suddivise in due raggruppamenti da 20 squadre ciascuno.

GIRONE A

Torino, Roma, Bologna, Sassuolo, Modena, Monospolis, Levante Azzurro, Real Casarea, Lodigiani, Ancona Lumignacco, ACR Football Roma, Franco Selvaggi, Fair Play Messina, Jonia Etnea, Romulea, Soccer Dream, Peluso Academy, Sportlandia Locorotondo, Next Gen, Giovani Cryos.

GIRONE B

Juventus, Lazio, Fiorentina, Lecce, Brindisi, Nick Bari, Taras Taranto, Vigor Perconti, Grifone Calcio, Invictus Lam, Elite Calcio Roma, Boreale, Donatello Calcio, Monteruscello, Polisportiva San Martino, Capo di Leuca, Football Taviano, Pro Calcio Bari, Soccer Friends, Real Sito San Leucio.

LA CORSA AL TITOLO: FINALE IL 2 NOVEMBRE A GALLIPOLI

Il percorso verso la conquista dell'ambito trofeo si preannuncia intenso e ricco di spettacolo.

Le prime quattro classificate di ciascun girone conquisteranno l'accesso ai quarti di finale, dando il via alla fase decisiva della competizione. Le successive semifinali si disputeranno sui campi comunali di Alezio e Taviano, mentre il momento più atteso dell'intera manifestazione sarà ospitato nella suggestiva cornice dello stadio comunale “Antonio Bianco” di Gallipoli. Qui, lunedì 2 novembre alle ore 9:30, andrà in scena la finalissima che assegnerà il titolo dell'11° Trofeo Caroli Hotels Under 13. Al termine dell'incontro si svolgerà la cerimonia ufficiale di premiazione e chiusura, momento conclusivo di quattro giornate dedicate ai valori più autentici dello sport.

IL TEATRO ITALIA DI GALLIPOLI OSPITERÀ LA CERIMONIA INAUGURALE

A dare ufficialmente il benvenuto alle delegazioni sarà la cerimonia inaugurale di venerdì 30 ottobre, in programma presso il prestigioso Teatro Italia di Gallipoli. Un appuntamento che vedrà riunite le squadre partecipanti, i rispettivi staff e diversi rappresentanti delle istituzioni, in un momento di incontro e condivisione che segnerà simbolicamente l'inizio della nuova stagione dei Trofei Caroli Hotels. Sarà soprattutto l'occasione per celebrare i veri protagonisti della manifestazione: i giovani calciatori, con i loro sogni, il loro entusiasmo e la voglia di misurarsi con coetanei provenienti da tutta Italia.

NON SOLO CALCIO: UN'ESPERIENZA DI SPORT, CRESCITA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Il Trofeo Caroli Hotels rappresenta molto più di una competizione calcistica. È un progetto sportivo che, edizione dopo edizione, continua a promuovere i principi del rispetto, dell'amicizia, della sana competizione e del fair play, offrendo ai giovani atleti l'opportunità di vivere un'esperienza formativa destinata a lasciare un ricordo significativo nel loro percorso umano e sportivo. La manifestazione costituisce inoltre un'importante occasione di promozione del territorio, grazie alla presenza delle società partecipanti, degli staff tecnici e delle famiglie che accompagneranno i ragazzi durante il torneo. Sport e ospitalità si incontrano così in un appuntamento che contribuisce a rafforzare il legame tra il Salento e il mondo del calcio giovanile, valorizzando le bellezze, le strutture e la capacità di accoglienza del territorio.

UNA NUOVA STAGIONE ALL'INSEGNA DELLA PASSIONE

L'11° Trofeo Caroli Hotels Under 13 è organizzato dall'ASD Capo di Leuca, guidata dal presidente Mario Caputo, con il sostegno del main sponsor Caroli Hotels, realtà da sempre legata alla promozione dello sport e alla valorizzazione del territorio salentino. Un impegno organizzativo che si rinnova con entusiasmo e che conferma la volontà di continuare a investire in manifestazioni capaci di mettere al centro i giovani, il talento e i valori educativi dello sport. Dal 30 ottobre al 2 novembre, dunque, il Salento tornerà a parlare il linguaggio universale del calcio. Quaranta squadre, centinaia di giovani atleti e un unico grande sogno: essere protagonisti di un'esperienza indimenticabile. Perché, prima ancora dei risultati e dei trofei, a vincere sarà ancora una volta la passione per il calcio.