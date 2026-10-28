Malagò-Galliani: e se la Lega di A volesse portare il calcio a Milano?

C è chi vuole portare il pallone a Milano, e non da oggi. Il nuovo fronte politico-sportivo non è soltanto di visione, in qualche caso diventa persino curiosamente geografico. Ben prima che tramontasse la stagione di Gravina, la Serie A, con sede nel capoluogo lombardo, aveva infatti rivendicato una centralità nelle questioni federali. Con l'iniziativa dell'onorevole Mulé, ad esempio, è cominciata la campagna per far lievitare il 12% di rappresentanza - oggi al 18% dopo revisione statutaria -, terminata con la Lega di nuovo all’interno della maggioranza. Infine, con il piano Malagò studiato pochi giorni prima della disfatta di Zenica, sono stati proprio i club del massimo campionato a dettare la linea sul nuovo presidente Figc, cosa che non accadeva da 25 anni con Carraro. Tutto quello che è avvenuto dopo è la conseguenza di un potere acquisito. Dalla volontà di scegliere il ct (volevano Conte, non Mancini) all'idea di presentare il Club Italia a Milano a casa Lega (Maldini-Leonardo, due ex Milan come Pirlo), fino alla pretesa di imporre un segretario generale alla luce di un accordo elettorale con l'Assocalciatori e al fastidio per l'individuazione di Ranieri, un romano, oltre che dei capo delegazioni Bianchedi (Nazionale A) e Signori (U20) senza previo passaggio con le componenti: le varie decisioni di Malagò sono finite tutte nel calderone delle contestazioni dei cosiddetti "ribelli" del nord.

Nuovo presidente Figc, come è oggi la situazione tra Malagò e Galliani



Così la Serie A oggi è spaccata. Inter e Atalanta guidano il fronte Galliani (altro ex rossonero di ferro), profilo che piace a una buona parte di governo essendo senatore di Forza Italia. In particolare è Percassi che ora tenta di serrare le fila, anche se la riunione informale di ieri tra i club ha generato altro stallo. Napoli, Lecce, Monza, Roma e Bologna stanno con Malagò, che in realtà conta di avere già 7-8 adesioni. Como e Sassuolo sono invece dall'altra parte. Molti si muovono nel limbo, indecisi. Il Milan sembra strizzare l'occhio al blocco lombardo, mentre la Juve, in virtù dei solidi rapporti tra Malagò ed Elkann, dovrebbe alla fine fare inversione. «A sentirli pare che in A ci siano 30-35 club», l'ironia di un presidente. Ieri dalle due trincee hanno anche alzato i toni. Da un lato l'accusa (a Malagò e ai suoi sodali) di aver passato quattro mesi a far da sé «tradendo la fiducia»; dall'altra, la considerazione che «cambiare idea avendolo scelto in 19 sarebbe una figuraccia». «Resto positivo e ottimista», ha ricordato ieri il commissario, che da giugno passa il tempo a schivare trappole. «Dovrei farlo io il presidente», la provocazione di Gianni Rivera.

Nuovo presidente federale, le prossime tappe

E gli altri? I dilettanti di Abete, alleati con la Lega Pro, non intendono muovere foglia in questa fase: troppo breve il mandato che si profila da qui al 2028, troppo grande il rischio di assumersi poi la paternità del flop altrui. I calciatori e gli allenatori si ritrovano nella complessa posizione di aver rotto il fronte con la LND e di essere ora alleati di una componente, la A, ora fragile e divisa: alcuni rivoterebbero Malagò, altri resterebbero fedeli al patto di aprile con Marotta. A meno che Abete non smuova qualcosa (occhio alla sorpresa), è probabile che dalla faida interna a Via Rosellini esca l'unico candidato alla presidenza Figc. Servono 11 voti su 20 per passare al prossimo step. Una settimana e poi, al 4 novembre, i giochi saranno fatti. Il 14 dicembre si vota.