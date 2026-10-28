Dai comunicati sul mercato al Fantasanremo: l'Atletico Madrid finisce a Harvard

L'Atletico Madrid sale in cattedra. Non in campo, a quello ci pensa il Cholo Simeone a provare contrastare Barça e Real Madrid, ma all'università. Una delle più prestigiose al mondo. Il club spagnolo, infatti, ha raccontato alla Harvard Business Schoo l il suo percorso di crescita internazionale. Il direttore marketing, il romano - ed ex Roma - Valerio Gori, ha parlato della strategia di marketing globale del club e del percorso che lo ha portato a superare i 100 milioni di follower sui social network. Giovedì 22 ottobre, l'Atletico ha condiviso le chiavi del suo percorso di crescita internazionale nel corso delle ultime stagioni. L'incontro con gli studenti è stato organizzato dall'Harvard Business School Soccer Club, associazione studentesca della scuola di specializzazione dell'Università di Harvard, una delle business school più prestigiose al mondo.

Atletico Madrid a Harvard, l'incontro

Durante l'incontro si è parlato della strategia di marketing globale del club e del percorso che lo ha portato a superare i 100 milioni di follower sui social network in tutto il mondo. La conversazione ha affrontato il modo in cui il club di Madrid lavora sul proprio brand a livello globale, la connessione con nuovi pubblici e il rapporto con i tifosi nei diversi mercati. Gli studenti si sono inoltre interessati al percorso professionale di Gori e alla sua esperienza nell'industria dello sport. D'altronde, da tempo l'Atletico fa scuola e campionato a sé: i video di Natale viralissimi, i comunicati sul mercato che non lasciano spazio a interpretazioni, i tweet ironici e persino il Fantasanremo, tutto fa parte di una strategia che oggi pone la società di Madrid come esempio di studio.