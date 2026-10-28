Dai comunicati sul mercato al Fantasanremo: l'Atletico Madrid finisce a Harvard
L'Atletico Madrid sale in cattedra. Non in campo, a quello ci pensa il Cholo Simeone a provare contrastare Barça e Real Madrid, ma all'università. Una delle più prestigiose al mondo. Il club spagnolo, infatti, ha raccontato alla Harvard Business School il suo percorso di crescita internazionale. Il direttore marketing, il romano - ed ex Roma - Valerio Gori, ha parlato della strategia di marketing globale del club e del percorso che lo ha portato a superare i 100 milioni di follower sui social network. Giovedì 22 ottobre, l'Atletico ha condiviso le chiavi del suo percorso di crescita internazionale nel corso delle ultime stagioni. L'incontro con gli studenti è stato organizzato dall'Harvard Business School Soccer Club, associazione studentesca della scuola di specializzazione dell'Università di Harvard, una delle business school più prestigiose al mondo.
Atletico Madrid a Harvard, l'incontro
Durante l'incontro si è parlato della strategia di marketing globale del club e del percorso che lo ha portato a superare i 100 milioni di follower sui social network in tutto il mondo. La conversazione ha affrontato il modo in cui il club di Madrid lavora sul proprio brand a livello globale, la connessione con nuovi pubblici e il rapporto con i tifosi nei diversi mercati. Gli studenti si sono inoltre interessati al percorso professionale di Gori e alla sua esperienza nell'industria dello sport. D'altronde, da tempo l'Atletico fa scuola e campionato a sé: i video di Natale viralissimi, i comunicati sul mercato che non lasciano spazio a interpretazioni, i tweet ironici e persino il Fantasanremo, tutto fa parte di una strategia che oggi pone la società di Madrid come esempio di studio.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS