Henry ha preso in giro Yamal? La replica sui social: "Sono riuscito a strappare una risata"

"È questo il premio che volevi davvero stasera?". Thierry Henry ha deciso di fare chiarezza sulla domanda rivolta sul palco del London Palladium Theatre , nella serata della cerimonia per l'assegnazione del Pallone d'Oro 2026 , a Lamine Yamal , che per il terzo anno consecutivo ha vinto il premio Kopa (riservato al miglior giovane dall'anno). Una sottolineatura, quella dell'ex giocatore, presentatore di serata insieme alla giornalista britannica Kate Scott , che alcuni hanno considerato inappropriata o persino infelice, spingendosi finanche a commentare che quel quesito equivalesse a prendere in giro il fuoriclasse spagnolo.

Pallone d'Oro 2026, Henry spegne le polemiche: "Pagherei per vedere giocare Yamal"

Attraverso un video pubblicato su Instagram, Henry ha spiegato: "Ho visto molte persone parlare della serata del Pallone d'Oro, quindi vorrei chiarire alcune cose per chi si è arrabbiato per niente. Non volevo assolutamente ferire l'ego di Yamal. Ho solo pensato che, visto che era la terza volta che vinceva il premio, avrei potuto chiedergli se fosse davvero quello che desiderava. E sono riuscito a strappare una risata. Sappiamo tutti cosa voleva, ma purtroppo non l'ha ottenuto (a vincere il Pallone d'Oro 2026 è stato Kane)".

"Sono un grande fan di Lamine Yamal, non volevo assolutamente ferire il suo ego. È uno dei giocatori per cui pagherei per vederlo giocare, lo adoro, quindi gli stavo solo chiedendo se quello fosse davvero il premio che desiderava, perché sapevo che il premio per il vincitore sarebbe arrivato più tardi e, sfortunatamente, non l'ha vinto. È un giocatore straordinario e mi piace molto vederlo giocare".