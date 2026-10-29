Danilo, ufficiale il rinnovo con il Flamengo: "Voglio continuare ad aiutare il club"

Danilo-Flamengo, nuovo capitolo . Dopo aver collezionato 57 presenze, 6 gol e 2 assist con la maglia rossonera, l'ex capitano della Juventus ha deciso di proseguire la sua avventura con il club brasiliano, dopo aver lasciato l'Italia nel gennaio 2025. "Voglio continuare ad aiutare il club, dentro e fuori dal campo, a raggiungere i suoi obiettivi", parola di Danilo. Per il primo giocatore nella storia a vincere per due volte sia la UEFA Champions League sia la Copa Libertadores, è ufficiale il rinnovo fino al 31 dicembre 2027, sottoscritto al fianco del ds del Flamengo, José Boto.

Danilo, ufficiale il rinnovo con il Flamengo fino a dicembre 2027

Il club brasiliano ha annunciato così il prolungamento di contratto di Danilo sui propri canali ufficiali: "Il Flamengo - si legge - ha annunciato ufficialmente, mercoledì pomeriggio (28), il rinnovo del contratto del difensore Danilo fino a dicembre 2027. L'atleta ha firmato il nuovo contratto al CT George Helal, accompagnato dai figli João e Miguel, e continuerà a difendere il Sacro Mantello per un'altra stagione. Dopo la firma, il numero 13 ha celebrato la continuazione del suo percorso nel club e ha valutato il periodo trascorso dal suo arrivo al Flamengo come una tappa del suo dovere compiuta".

Danilo rinnova: "Un dovere compiuto. Guardo al futuro con grande entusiasmo"

"La mia prima sensazione è quella di un dovere compiuto - ha dichiarato Danilo a margine della firma sul contratto -. Da quando sono arrivato al Flamengo quasi due anni fa, l'obiettivo era quello di sviluppare il lavoro sia internamente che esternamente. L'obiettivo era vincere trofei importanti, per arricchire ulteriormente la storia del Flamengo in termini di titoli. Credo che la sensazione sia quella di un dovere compiuto finora, per essere riuscito ad aiutare il Flamengo ad ampliare questa galleria di trofei importanti nel calcio mondiale".

E poi ha aggiunto: "Il Flamengo è la squadra che porto nel cuore fin da bambino, e non solo io, ma tutta la mia famiglia. Per questo ha perfettamente senso continuare per un altro anno questo bellissimo percorso che stiamo costruendo. Da quando sono arrivato qui, dopo aver attraversato un normale periodo di adattamento, mi sono trovato molto bene in città, nel club e al centro sportivo, lavorando al fianco di tutte le persone che vivono il Flamengo 24 ore al giorno. Abbiamo disputato una prima stagione di grande successo, conquistando diversi trofei, soprattutto la Libertadores e il Campeonato Brasileiro. Quest'anno stiamo lottando per il titolo del campionato brasiliano e vogliamo continuare ad affrontare le prossime stagioni con grande ambizione, perché questo club punta sempre al massimo e vuole continuare a lottare per ottenere sempre di più - ha precisato l'ex Juve -. Guardo al futuro con grande entusiasmo e continuerò ad aiutare il Flamengo, dentro e fuori dal campo, a raggiungere i suoi obiettivi. Una volta Flamengo, per sempre Flamengo".