Cristiano Ronaldo, il post social dopo il Pallone d'oro fa discutere: "Il calcio è dei tifosi!"

Cristiano Ronaldo ha ufficialmente vinto il BOAT , il premio per il miglior Pallone d'Oro di tutti i tempi . È stata premiata l'annata del 2008, quando il portoghese vinse la Premier League e la Champions con lo United , oltre ovviamente al Pallone d'Oro. Il BOAT era un premio con votazione a pagamento da parte degli utenti. Dopo l'ufficialità della vittoria, CR7 ha pubblicato un post sui suoi social con la foto con il Pallone d'Oro del 2008 e una descrizione che ha fatto discutere: " Il calcio appartiene ai tifosi! Grazie a tutti i tifosi del mondo, il miglior Pallone d’Oro di Tutti i Tempi è anche vostro".

Ronaldo vince il premio per il miglior Pallone d'Oro di sempre

Il successo del Ronaldo 2008 non era comunque mai stato in discussione: a una settimana dalla chiusura guidava con il 75% delle preferenze, contro il 9% del Messi 2012. La classifica finale ha certificato il monopolio dei due fuoriclasse dell’ultimo ventennio. Dietro quello di Ronaldo nel 2008 si piazzano Messi 2012, Ronaldo 2017, Messi 2023, Ronaldo 2016, Ronaldo 2014, Messi 2015, Ronaldo 2013, Messi 2011 e Messi 2009. Sono cinque edizioni per parte nelle prime dieci posizioni, ma il portoghese occupa quattro dei primi sei posti. In gara c’erano le singole edizioni vinte dai giocatori che hanno conquistato il trofeo almeno due volte, e il distacco sulle altre leggende è netto. Ronaldo e Messi occupano le prime dodici posizioni, e solo al tredicesimo posto compare Ronaldo Nazário con il Pallone d’Oro 2002. Più indietro ancora Cruyff, Platini, Van Basten, Beckenbauer e Di Stéfano.

La campagna di massa per votare Ronaldo

Dunque, Cristiano Ronaldo si prende anche il Pallone d’Oro di tutti i tempi, ma la vittoria si porta dietro anche una grande polemica. Per il BOAT hanno votato gli utenti, ogni voto costava un euro. Il caso era già esploso durante la votazione. Alcuni sostenitori di CR7, convinti che il BOAT fosse un premio a tutti gli effetti, avevano avviato una campagna di massa per acquistare voti, mentre in realtà si trattava di un sondaggio promozionale sul sito ufficiale ballondor.com, legato all’estrazione di un biglietto per la cerimonia del Pallone d’Oro 2027. Lo stesso sito aveva dovuto precisarlo.