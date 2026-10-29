Aic e Assoallenatori unite per Galliani presidente della Figc: l'annuncio ufficiale

"L'Associazione Italiana Calciatori e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, confermando la propria linea di valutazione e azione comune, hanno ultimato la raccolta delle firme necessarie per presentare la candidatura di Adriano Galliani a presidente della Figc nelle elezioni che si terranno nell’Assemblea Federale Elettiva del prossimo 14 dicembre". Così Aic e Aiac in un comunicato ufficiale.