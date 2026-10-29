Aic e Assoallenatori unite per Galliani presidente della Figc: l'annuncio ufficiale
"L'Associazione Italiana Calciatori e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, confermando la propria linea di valutazione e azione comune, hanno ultimato la raccolta delle firme necessarie per presentare la candidatura di Adriano Galliani a presidente della Figc nelle elezioni che si terranno nell’Assemblea Federale Elettiva del prossimo 14 dicembre". Così Aic e Aiac in un comunicato ufficiale.
Aic e Aiac: "Con Galliani percorso di riforme non più differibili"
Nella nota congiunta, inoltre, si legge: "Aic e Aiac ritengono che si tratti di una opportunità importante in termini di valore di scelta, per storia, esperienza e risultati sul campo ottenuti dal dirigente Galliani, pronto ora a condividere una aperta e progressiva visione federale nel percorso di riforme non più differibili. Un punto di vista che Aic e Aiac confidano resti comune a tutte le componenti del nostro sistema".
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