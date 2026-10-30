Maradona, un atto d'amore nel giorno del suo compleanno

Oggi avresti compiuto 66 anni. Conoscerti, incontrarti in giro per il mondo, ammirare il tuo calcio unico e irripetibile, emozionarmi per una tua giocata marziana e sbagliare un gol davanti alla porta dopo aver ricevuto il pallone dal tuo piede sinistro sono parti del privilegio di aver vissuto la tua stagione, gli anni del Pibe.

Sei stato il protagonista di un romanzo di amore e morte, di trionfi e cadute, hai pagato il prezzo dell'immortalità. Sarai sempre il più grande della storia, l'artista, il senso di Napoli, una città che hai saputo raccontare benissimo.