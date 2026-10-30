Figc, per Malagò obiettivo 15 voti in A. Sfida aperta a Galliani

Avanza Malagò . E la sua controffensiva, dopo la scelta di calciatori e allenatori di sostenere in blocco Adriano Galliani per la presidenza della Figc, riparte dalla Serie A. L’attuale senatore di Forza Italia parte da un blocco che in teoria – poi conteranno i voti dei singoli delegati – vale il 30% dell’intero pacchetto di voti . L’attuale commissario ha undici firme sul foglio e basterebbero per la candidatura da parte del massimo campionato, che nel conto complessivo vale il 18%. Ma al netto dello svantaggio - almeno formale - il segnale che Malagò darebbe superando la semplice maggioranza interna sarebbe comunque enorme e così, pensando di poter anche arrivare a 15 sostenitori, il suo obiettivo reale e concreto, metterebbe in netta minoranza Marotta e Percassi , i cosiddetti “ribelli” che non riuscendo a far eleggere Galliani dalla A hanno chiesto aiuto ad AIC e AIAC. A bordo con lui ci sono già Napoli, Roma, Bologna, Torino, Lecce, Genoa, Fiorentina, Frosinone, Monza, Udinese e Parma. Altre quattro sarebbero pronte a salire sul carro, decisivi gli incontri di oggi pomeriggio.

Malagò dunque è a 11 e potrebbe arrivare a 15. L’attesa di due giorni deriva proprio da questo tentativo di raggiungere una larga intesa, sgombrando il campo dagli equivoci di una Serie A spaccata a metà. Se il commissario avanzasse in questi termini, restituirebbe all’intero mondo federale il segnale che il massimo campionato è più unito di quanto sembri. Poi la palla passerebbe alla Serie B, alla Lega Pro e ai dilettanti, che insieme fanno il 52% dei voti (6%, 12% e 34%). Chiunque avesse ambizioni di vincere, dovrà convincere questo blocco. E in quest’ottica Malagò un vantaggio può averlo. Perché Abete da mesi ha preso le distanze dall’AIC che, con la fuga in avanti post Zenica, in qualche modo “tradì” un patto decennale che insieme aveva sempre dato le carte nell’ottica della maggioranza federale. È vero che a giugno ha sfidato Malagò, ma in quella fattispecie il capo della LND contestava il metodo che aveva portato alla scelta del candidato, non il candidato o la sua storia. La partita, in ogni caso, è aperta.