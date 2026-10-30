Nuovi guai per Nainggolan: rischia il carcere in Belgio per riciclaggio 

Guai per Nianggolan. La procura di Bruxelles ha chiesto per l'ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter una condanna a due anni di carcere per riciclaggio. Il giocatore era stato arrestato a inizio 2025 perché accusato di essere coinvolto in un giro internazionale di traffico di droga. Secondo i pm, Nainggolan avrebbe contribuito a riciclare 105.500 euro a favore di un'organizzazione criminale: il giocatore belga avrebbe ricevuto quei soldi da Nasr-Eddine Sekkaki, fratello del criminale Ashraf Sekkaki.