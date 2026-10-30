Nuovi guai per Nainggolan: rischia il carcere in Belgio per riciclaggio 

Altri problemi per il centrocampista con un passato tra Roma, Inter e Cagliari: tutti i dettagli 
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1 min

Pubblicato il 30.10.2026, 14:16

Nainggolan

Guai per Nianggolan. La procura di Bruxelles ha chiesto per l'ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter una condanna a due anni di carcere per riciclaggio. Il giocatore era stato arrestato a inizio 2025 perché accusato di essere coinvolto in un giro internazionale di traffico di droga. Secondo i pm, Nainggolan avrebbe contribuito a riciclare 105.500 euro a favore di un'organizzazione criminale: il giocatore belga avrebbe ricevuto quei soldi da Nasr-Eddine Sekkaki, fratello del criminale Ashraf Sekkaki.

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Nainggolan cambia versione  

L'ex Roma e Inter aveva inizialmente sostenuto di aver prestato quel denaro a Sekkaki "per amicizia" mentre in un secondo momento aveva ammesso di aver ricevuto quei soldi perché i suoi conti erano stati bloccati a causa del divorzio. 

 

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