Nuovi guai per Nainggolan: rischia il carcere in Belgio per riciclaggio
Guai per Nianggolan. La procura di Bruxelles ha chiesto per l'ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter una condanna a due anni di carcere per riciclaggio. Il giocatore era stato arrestato a inizio 2025 perché accusato di essere coinvolto in un giro internazionale di traffico di droga. Secondo i pm, Nainggolan avrebbe contribuito a riciclare 105.500 euro a favore di un'organizzazione criminale: il giocatore belga avrebbe ricevuto quei soldi da Nasr-Eddine Sekkaki, fratello del criminale Ashraf Sekkaki.
Nainggolan cambia versione
L'ex Roma e Inter aveva inizialmente sostenuto di aver prestato quel denaro a Sekkaki "per amicizia" mentre in un secondo momento aveva ammesso di aver ricevuto quei soldi perché i suoi conti erano stati bloccati a causa del divorzio.
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