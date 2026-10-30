Conte tra i delfini, la vacanza in barca a Sharm El Sheikh in attesa di una nuova panchina

Tra padel e gite in barca tra i delfini a Sharm El Sheikh: Conte in vacanza con gli ex Juve in attesa di una nuova panchina

L'ex allenatore del Napoli aspetta una chiamata e intanto si gode un periodo di relax con la moglie e tanti ex compagni (e avversari) di campo, impegnati al Domina Coral Bay nel torneo Legends Padel Cup
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2 min

Pubblicato il 30.10.2026, 17:34 (Aggiornato il 30.10.2026, 17:41)

In attesa di conoscere il proprio futuro professionale, Antonio Conte si gode il relax del presente fatto di spiaggia, delfini e famiglia. L’ex allenatore del Napoli sta sfruttando il suo periodo di riposo godendosi una vacanza al caldo di Sharm El Sheikh insieme alla moglie Elisabetta senza stare troppo a pensare alle voci che lo vogliono un giorno vicino ad un ritorno alla Juve e l’altro in trattativa per un ritorno in Premier sulla panchina del Manchester United. 

Tra padel e gite in barca, Conte aspetta una nuova panchina

Tra spiagge paradisiache, gite in barca tra i delfini e campi da padel, Conte al Domina Coral Bay di Sharm El Sheik si sta divertendo insieme a tanti suoi ex compagni di squadra, impegnati nel torneo Legends Padel Cup. Da Tacchinardi a Dida, da Borriello a Legrottaglie, fino a Di Biagio e Doni, l’allenatore si tiene aggiornato sulla Serie A seguendo insieme ai suoi amici anche da lontano le partite sul suo tablet.

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