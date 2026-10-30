Tra padel e gite in barca tra i delfini a Sharm El Sheikh: Conte in vacanza con gli ex Juve in attesa di una nuova panchina

L'ex allenatore del Napoli aspetta una chiamata e intanto si gode un periodo di relax con la moglie e tanti ex compagni (e avversari) di campo, impegnati al Domina Coral Bay nel torneo Legends Padel Cup