Tra padel e gite in barca tra i delfini a Sharm El Sheikh: Conte in vacanza con gli ex Juve in attesa di una nuova panchina
In attesa di conoscere il proprio futuro professionale, Antonio Conte si gode il relax del presente fatto di spiaggia, delfini e famiglia. L’ex allenatore del Napoli sta sfruttando il suo periodo di riposo godendosi una vacanza al caldo di Sharm El Sheikh insieme alla moglie Elisabetta senza stare troppo a pensare alle voci che lo vogliono un giorno vicino ad un ritorno alla Juve e l’altro in trattativa per un ritorno in Premier sulla panchina del Manchester United.
Tra padel e gite in barca, Conte aspetta una nuova panchina
Tra spiagge paradisiache, gite in barca tra i delfini e campi da padel, Conte al Domina Coral Bay di Sharm El Sheik si sta divertendo insieme a tanti suoi ex compagni di squadra, impegnati nel torneo Legends Padel Cup. Da Tacchinardi a Dida, da Borriello a Legrottaglie, fino a Di Biagio e Doni, l’allenatore si tiene aggiornato sulla Serie A seguendo insieme ai suoi amici anche da lontano le partite sul suo tablet.
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