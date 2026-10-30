Un inedito Valerio Mastandrea e il racconto su De Rossi e la serie Radici: impossibile non emozionarsi

Non è solo una questione di amicizia e di un rapporto che va avanti da oltre vent'anni. Che, pure, non è poco. Valerio Mastandrea , con la sua società "Damocle", è tra i produttori di "Radici" , l a serie sull'Ostiamare di Daniele De Rossi che andrà in onda nelle prossime settimane. Un gioiellino di risate ed emozioni che, spesso, ci riporta a un calcio che oggi sembra non esistere più. Ci mancano i Mondiali, è vero, dal 2018. Ma forse ci manca anche un certo modo di raccontare il calcio. È da questa riflessione che parte Valerio Mastandrea in un discorso inedito, alla presentazione alla Festa del Cinema, parlando di Radici: un progetto che prova a guardare il pallone da una prospettiva diversa, mettendo al centro le persone, le storie e ciò che ci unisce. E Daniele De Rossi, per Mastandrea, è il "portatore sano" di questo spirito. Una Nazionale diversa, costruita prima di tutto attraverso i valori. Perché una Nazionale, prima ancora di scendere in campo, è un'identità da ritrovare.

Mastandrea e De Rossi, cosa significa "Radici"

E allora eccole, le parole del produttore Mastandrea, dal palco del teatro Olimpico: "La cosa bella di questo lavoro è stato quello di creare insieme qualcosa in cui si parli di calcio in una maniera completamente diversa da come oggi viene raccontato e ti viene inflitto. Non voglio essere retorico ma è qui dentro, visto che si piange tanto per i Mondiali che mancano come se fosse una catastrofe naturale del nostro Paese, invece di catastrofi ce ne sono altre, nello spirito di una cosa del genere che si costruisce lo spirito di una nazionale di calcio. Daniele è il portatore sano di questa roba, gli voglio bene e ci conosciamo da tanto tempo e a parte le appartenenze di cui tutti siete a conoscenza posso dire che è una persona che porta con sé tutto questo. Non c'è stata una sua santificazione, abbiamo fatto un lavoro di desantificazione continua perché poi lui quando parla con i ragazzi ha come un'aureola. Noi cercavamo di spengerla perché poi a lui, lo conosco, non piace stare al centro dell'attenzione. Il lavoro è stato difficile ma pure affascinante perché lui è uno dei pochi che ha questo germe positivo nei confronti di questo sport e di quello - ha concluso Mastandrea - che ama fare nella vita". E allora tutto questo si vedrà in Radici: da non perdere, per creare un ponte tra quello che eravamo e quello che possiamo tornare ad essere.