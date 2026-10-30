Buonfiglio sul futuro del calcio: "Mi auguro si mantenga un confronto leale nel rispetto delle regole"

Come si affronta l’anno di preparazione alle Olimpiadi?

"Con la cura del dettaglio, come chiediamo alle atlete e agli atleti. Il primo dettaglio che mi fa piacere sottolineare è che, dopo anni, il bilancio di previsione del 2027 sarà in leggero attivo. Questo è il primo motivo di serenità che trasmettiamo a tutto il mondo che rappresentiamo, perché noi per primi dobbiamo dare un'immagine di efficienza, di corretta gestione e di visione. Nel momento in cui approvi il bilancio di previsione, vuol dire che hai chiaro dove destinare le risorse per ottenere il risultato. I nostri risultati sono cadenzati dalle Olimpiadi e quando ne finisci una, appena si scende dal podio, devi immaginare come risalirci. Quindi, l'attenzione delle federazioni, delle direzioni tecniche, dei tecnici, dei gruppi sportivi militari e della preparazione olimpica del CONI è quella di far sì che tutto funzioni bene per arrivare al momento della qualificazione, che sarà nel 2027, l'anno più importante delle Olimpiadi perché per vincere le Olimpiadi bisogna andarci. Le qualificazioni sono davvero selettive per tutte le federazioni e sono estremamente difficili, specialmente per noi che siamo in Europa, dove ci sono 40 federazioni di 40 Paesi estremamente valide".