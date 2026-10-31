⁠Confessa il gol che nessuno aveva visto: consegnata la maglia di Donnarumma al baby portiere

Un gol subito e non visto da nessuno, né dall’arbitro né dagli avversari. Poteva finire lì, e invece Edoardo Consoli , nove anni, portiere della formazione Primi Calci primo anno del Foiano , ha alzato la mano e ha detto la verità. Quel gesto, arrivato nella finale del torneo giovanile Città di Castiglione del Lago, gli è valso il Premio San Francesco , consegnato ad Assisi e alla sua prima edizione. Il premio nasce per valorizzare chi, con la propria testimonianza, incarna valori come fraternità, accoglienza, umiltà, solidarietà e rispetto della dignità umana. Si ispira alla figura del Santo di Assisi e vuole trasmettere alle nuove generazioni un patrimonio di valori da mettere in pratica "dentro e fuori dal campo£. Come regalo, il ragazzo ha ricevuto anche la maglia della Nazionale di Gianluigi Donnarumma , con dedica: un riconoscimento per un comportamento che, si legge nel comunicato, rappresenta "lo spirito più autentico del calcio".

La prima edizione del Premio San Francesco: premiato il fair play del baby portiere

Il premio è stato istituito nell’ambito della Giornata nazionale "Giovani e Memoria", promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi insieme a Davide Rondoni, presidente del Comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi. Accanto a Edoardo è stato premiato il suo allenatore, Enrico Pietrelli, che lo ha incoraggiato a riconoscere il gol subito. Nel corso della cerimonia il Ministro Abodi ha spiegato il senso dell’iniziativa: "San Francesco continua a parlarci a 800 anni dalla sua morte, ricordandoci che i valori più importanti non appartengono definitivamente al passato, ma si rinnovano ogni giorno attraverso le consapevolezze che acquisiamo, le scelte che facciamo e le responsabilità che assumiamo. Con questo spirito abbiamo istituito il Premio San Francesco, per valorizzare gesti concreti, umani e profondi, che testimoniano questi valori. Il riconoscimento a Edoardo Consoli ci ricorda quanto la correttezza debba venir prima del risultato e quanto lo sport sia una straordinaria palestra di vita, che lo sport è vita!".

Le parole di Abodi

Il Ministro ha poi parlato della giornata dedicata ai giovani: "Con la Giornata nazionale “Giovani e Memoria” di quest’anno abbiamo voluto offrire a centinaia di ragazzi l’opportunità di vivere la memoria nei luoghi di San Francesco, trasformandola in un’esperienza viva perché i giovani non sono soltanto destinatari di un’eredità da custodire, ma protagonisti chiamati a tradurla in consapevolezze, scelte e responsabilità. Il Manifesto dei giovani di Assisi 2026 raccoglierà proprio questo impegno condiviso: trasformare la memoria di San Francesco, patrono d’Italia, in interpretazioni e testimonianze dei valori che decidiamo di portare nella nostra vita, dando loro forma nel nostro agire quotidiano".