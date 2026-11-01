Il racconto di Davide Lippi sulla sua malattia emoziona tutti: "Con voi al mio fianco tutto è possibile"

Ci sono post, quando un personaggio pubblico vuole annunciare qualcosa di importante, che sia una bella notizia o una brutta, studiati a tavolino. Davide Lippi ha scelto la strada della sincerità e della semplicità. "Con voi al mio fianco tutto è possibile". Questo il messaggio che il procuratore, figlio di Marcello Lippi, ha voluto inviare a tutte le persone che sono rimaste al suo fianco in un momento difficile, aiutandolo ad affrontare la malattia. Lo ha fatto attraverso un emozionante video postato sui social , simbolicamente intitolato 'Brindooooo', in cui scorrono immagini significative degli ultimi mesi vissuti dal figlio maschio dell'ex ct azzurro Marcello Lippi (campione del mondo con l'Italia nel 2006), accompagnato in questo suo percorso da familiari e amici. I genitori, con la loro dolcissima ma fortissima presenza; la compagna, la figlia piccola. I "suoi" ragazzi, gli amici, tutte le persone che nel suo cammino hanno accompagnato Davide. Un video semplice ma bellissimo, con una canzone allegra in sottofondo, un testo fortissimo nella sua umanità.

Il racconto di Davide Lippi sulla sua malattia

"Brindooooo... si questa canzone tante volte per tanto tempo mi ha regalato la gioia e la forza di lottare di non mollare nemmeno di 1 cm affrontando ogni giorno con lo spirito giusto sempre pensando a voi... - ha scritto Davide Lippi a corredo del video pubblicato su Instagram -. Insieme abbiamo riso e abbiamo pianto tante volte e avervi avuto al mio fianco mi ha reso forte , mi avete regalato le armi per affrontare questo lungo cammino. Wowwww..... è stato un anno pazzesco pieno di tutto, che mi ha insegnato tantissimo sulla vita e ho capito che senza il vostro Amore nn avrei vinto questa battaglia sì perché la guerra ancora sarà lunga ma con voi al mio fianco tutto sarà sempre possibile. Grazie di cuore a tutti voi". Migliaia i commenti, personaggi noti e semplici utenti. Senza retorica, senza spettacolarizzare nulla, ma con la semplice voglia, quella di Davide, di condividere un lato importantissimo della sua vita.